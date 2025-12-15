Eklat bei Darts-WM: Schotte rastet nach Niederlage komplett aus

London (England) - Wirbel im Ally Pally! Aber nicht etwa wegen einer 180 nach der anderen oder wegen betrunkener Fans, sondern weil sich Cameron Menzies (36) nach seiner Erstrundenniederlage bei der Darts -WM mal so richtig blamierte! Der Schotte zeigte sich nach seinem Match gegen Charlie Manby (20) von allen guten Geistern verlassen - und prügelte einen Tisch zu Schrott.

Für Cameron Menzies (36) hagelte es Buhrufe. © dpa/PA Wire | John Walton

Laute Buhrufe hallten am Montagnachmittag durch den legendären Alexandra Palace in London. Kurz zuvor hatte Menzies sein Match gegen Debütant Manby mit 2:3 verloren, nachdem er schon mit 2:1 in Führung gelegen hatte.

Dann brannten dem 36-Jährigen die Sicherungen durch. Während sein Widersacher sich grade vom Publikum feiern lassen wollte, entpuppte Menzies sich als grottenschlechter Verlierer.

Allem Anschein nach völlig von Sinnen prügelte der 26. der Weltrangliste auf den Stehtisch ein, auf dem die Spieler während der Partie ihr Wasser oder ein Handtuch liegen haben.

In bester Kneipenschlägermanier versetzte er dem Tisch mit seiner Rechten einen "Uppercut" nach dem anderen, während er ihn mit der linken Hand zunächst etwas festhielt, damit der Tisch nicht sofort umklappte.