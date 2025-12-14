Erster deutscher Rückschlag bei der Darts-WM: Debütant fliegt sofort raus!

London - Kein Traum-Debüt im Alexandra Palace! Der deutsche Darts-Spieler Lukas Wenig (31) musste sich bei seiner Premieren-WM-Teilnahme direkt in der ersten Runde gegen den Niederländer Wesley Plaisier (35) geschlagen geben.

Lukas Wenig (31, r.) bei seinem ersten Walk-On im Ally Pally. © John Walton/PA Wire/dpa

Nach den Siegen von Arno Merk (33) und Gabriel Clemens (42) in den vergangenen Tagen stieg "Luu" am Sonntagabend als dritter Deutscher ins Turnier ein, kassierte gegen seinen Kontrahenten allerdings eine 1:3-Pleite nach Sets.

Dabei ging der Marburger eigentlich sogar als leichter Favorit ins Match, in der Weltrangliste stand der 31-Jährige nämlich knapp 30 Plätze vor seinem Gegner.

Plaisier legte aber furios los und schickte Wenig gleich mit drei verlorenen Legs am Stück in die erste Pause. Anschließend kämpfte sich der Debütant jedoch zurück und glich im Decider des zweiten Satzes aus.

Mit zunehmender Spieldauer verließ den Deutschen aber das Glück, die Triple wollten irgendwann einfach nicht mehr fallen, während der Niederländer immer weiter aufdrehte und vor allem im Scoring davonzog.