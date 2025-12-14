Erster deutscher Rückschlag bei der Darts-WM: Debütant fliegt sofort raus!
London - Kein Traum-Debüt im Alexandra Palace! Der deutsche Darts-Spieler Lukas Wenig (31) musste sich bei seiner Premieren-WM-Teilnahme direkt in der ersten Runde gegen den Niederländer Wesley Plaisier (35) geschlagen geben.
Nach den Siegen von Arno Merk (33) und Gabriel Clemens (42) in den vergangenen Tagen stieg "Luu" am Sonntagabend als dritter Deutscher ins Turnier ein, kassierte gegen seinen Kontrahenten allerdings eine 1:3-Pleite nach Sets.
Dabei ging der Marburger eigentlich sogar als leichter Favorit ins Match, in der Weltrangliste stand der 31-Jährige nämlich knapp 30 Plätze vor seinem Gegner.
Plaisier legte aber furios los und schickte Wenig gleich mit drei verlorenen Legs am Stück in die erste Pause. Anschließend kämpfte sich der Debütant jedoch zurück und glich im Decider des zweiten Satzes aus.
Mit zunehmender Spieldauer verließ den Deutschen aber das Glück, die Triple wollten irgendwann einfach nicht mehr fallen, während der Niederländer immer weiter aufdrehte und vor allem im Scoring davonzog.
"Ich habe nicht wirklich zu mir gefunden, im ersten Satz war ich unglaublich nervös. Dann habe ich reingefunden, aber das Quäntchen Glück hat gefehlt. Und Wesley hat es auch richtig gut gemacht", sagte der 31-Jährige anschließend im Interview bei Sport1.
"Das Gefühl da oben ist natürlich atemberaubend. Man weiß jetzt, worauf man hingearbeitet hat. Ich weiß auch, wofür ich mir wieder den Hintern aufreißen werde, um das wieder zu erleben."
