Sensation und Gänsehaut im Ally Pally: Darts-Außenseiter schreibt Geschichte

London - Historischer Moment in der ersten Runde der diesjährigen Darts-WM ! Nitin Kumar (40) hat am Sonntagnachmittag Geschichte geschrieben und als erster indischer Spieler ein Match bei einer Weltmeisterschaft gewonnen.

Nitin Kumar (40) feierte am Sonntag als erster Inder einen Sieg bei der Darts-WM! © IMAGO / Pro Sports Images

Der "Royal Bengal" setzte sich in einem echten Krimi und als großer Underdog mit 3:2 gegen den Niederländer Richard Veenstra (44) durch.

Schon beim Walk-On wurde der großgewachsene Pfeilwerfer vom Publikum im legendären Alexandra Palace frenetisch gefeiert, anschließend legte er zweimal in den Sätzen gegen seinen Konkurrenten vor, ehe er auch in den entscheidenden Legs die Nerven behielt und sich mit einem 76er-Finish in die nächste Runde bugsierte.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade überwältigt und einfach nur glücklich", sagte der 40-Jährige aus Tamil Nadu anschließend sichtlich gerührt im Interview mit Sky Sports. "Ich freue mich für ganz Indien. Wenn du es dir erträumen kannst, dann ist es möglich."

Schon seit 1994, als er gesehen habe, wie Dennis Priestley sich zum WM-Titel warf, träume der Inder von diesem Moment, wie er anfügte. "Es war ein langer Weg", so Kumar.