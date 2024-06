25.06.2024 07:28 Team-WM startet: Deutschlands Darts-Duo will von Euphorie bei EM profitieren

Das deutsche Darts-Duo Martin Schindler und Gabriel Clemens geht als Mitfavorit in die am Donnerstag in Frankfurt beginnende Team-WM in Frankfurt am Main.

Frankfurt am Main - Der ganz große Triumph ist für Deutschlands Darts-Profis bislang ausgeblieben. Das soll sich bei der Team-WM ändern. Deutschlands Nummer eins Martin Schindler (27) setzt auf die derzeitige Begeisterung im Land. Das deutsche Darts-Duo Gabriel Clemens (40, l.) und Martin Schindler (27) zählt bei der anstehenden Team-WM zum Favoritenkreis © Jürgen Kessler/dpa "Die Team-WM ist mit das interessanteste Turnier, das es gibt. Ich denke, dass wir durch die EM profitieren und dass wir keine Einbußen haben wegen der Tickets. Die derzeitige Euphoriewelle möchten wir natürlich auch mitnehmen", sagte Schindler. Die Ansetzung, während eines EM-Turniers ebenfalls ein Großereignis in Deutschland zu haben, sei "überhaupt nicht unglücklich", betonte der 27-Jährige.

Vom kommenden Donnerstag (19 Uhr/DAZN) bis Sonntag werden in der Eissporthalle in Frankfurt am Main die Team-Weltmeister ermittelt. Das deutsche Duo Schindler und Gabriel Clemens (40) zählt zu den Mitfavoriten. "Es wäre natürlich super, wenn wir ins Viertelfinale kommen würden. Dann wäre es ein guter World Cup. Beim Einzug ins Finale wäre es ein großartiger World Cup", erklärte Schindler. Die Vorrunden-Gegner sind Neuseeland und Finnland. Deutschland geht als klarer Favorit in die Gruppenphase.

Titelfoto: Jürgen Kessler/dpa