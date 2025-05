"Das Kapitel ist vorbei": CR7 lässt Gerüchteküche brodeln! Ist der Saudi-Traum ausgeträumt?

Alles in Kürze

Erst am vergangenen Wochenende hat FIFA-Boss Gianni Infantino (55) höchstpersönlich in einem Livestream verraten, wie der Top-Stürmer doch noch an dem bevorstehenden Turnier in den USA teilnehmen kann.

Für Ronaldo hingegen heißt es jetzt zwangsweise Füße hochlegen und bis zur nächsten Saison in der Sonne von Saudi-Arabien entspannen - oder etwa doch nicht?

Hinter Ronaldo und seinem Verein liegt eine durchwachsene Saison, in der sie sich mit dem dritten Tabellenplatz zufriedengeben mussten. Vor ihnen rangierten sich die beiden Vereine Al-Hilal und Ittihad FC ein, die damit auch ihr Ticket für die bevorstehende Klub-WM in diesem Jahr einlösten.

Weiter schreibt CR7: "Die Geschichte? Wird noch geschrieben. Dankbar für alles." Mit diesen Worten heizt Cristiano die Gerüchteküche so richtig an.

Die leidenschaftliche Liebe des Streamers IShowSpeed (20) zu Cristiano Ronaldo (40) gipfelte schon in einem Treffen mit dem Mega-Star. © Fotomontage: Screenshot: instagram.com/ishowspeed

Der erfolgreiche Twitch-Streamer "IShowSpeed" (20, bürgerliche Name: Darren Watkins Jr.) ist leidenschaftlicher Cristiano-Ronaldo-Fan und reiste bereits zu einigen Spielen über den gesamten Globus, um seinem Idol live zuzuschauen.

Umso enttäuschter war der 20-Jährige, als er erfahren hat, dass CR7 zusammen mit Al Nassr nicht in die USA einreisen wird, um an der Club-WM teilzunehmen. Doch in einem gemeinsamen Livestream mit FIFA-Präsident Infantino gab dieser dem Streamer neben einer "kleinen" Überraschung auch einen Funken Hoffnung, Ronaldo doch bei der Klub-WM zu sehen.

So verriet Infantino, dass das Sommer-Transferfenster in diesem Jahr bereits vor Beginn der Klub-WM öffnen wird.

CR7 hätte also die Möglichkeit, gleich am Anfang dieser Periode zu einem Turnierteilnehmer zu wechseln, um so doch Teil des Turniers zu sein.