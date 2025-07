Geschichte geschrieben: Magdeburger Schwimmstar Wellbrock siegt auch mit Staffel

Singapur - Florian Wellbrock (27) ist mit der Freiwasser-Staffel zu Gold geschwommen und hat seinen vierten Titel bei den Weltmeisterschaften in Singapur gewonnen.

Alles in Kürze

"Der Druck wird nicht kleiner", sagte Wellbrock. Am Vorabend sei er sehr nervös gewesen und konnte nach eigenen Angaben schlecht einschlafen.

Vier Starts, vier Siege: Besser geht es nicht. In seiner Karriere hat der gebürtige Bremer jetzt schon neunmal WM-Gold im Freiwasser gewonnen. Nur Thomas Lurz (45) war mit zwölf Titeln noch erfolgreicher.

"Wir haben heute Geschichte geschrieben", sagte Wellbrock. Schon mit seinem ersten Platz im neuen Knockout Sprint am Samstag - seinem dritten Gold bei dieser WM - hatte er eine Bestmarke aufgestellt.

Der 27-Jährige siegte gemeinsam mit Celine Rieder (24), Oliver Klemet (23) und Isabel Gose (23). Das deutsche Quartett setzte sich im Meer am Palawan Beach über 4x1500 Meter vor dem italienischen Team durch. Ungarn holte Bronze.

Die deutsche Schwimm-Staffel freute sich über den Sieg. © Vincent Thian/AP/dpa

Bei erneut tropischer Hitze schon am frühen Morgen führte Rieder die deutsche Staffel ins Rennen. Die 24-Jährige hielt die Top-Nationen hinter sich und übergab an Klemet. Der Olympia-Silbergewinner und der Franzose Marc-Antoine Olivier (29) setzten sich von den Konkurrenten ab.

"Wenn man den besten Freiwasserschwimmer der Geschichte hinter sich hat, muss man nicht viel tun", sagte Klemet zum Sieg mit Blick auf Wellbrock und lächelte.

Gose, die in Singapur ihre Freiwasser-Premiere bei den Weltmeisterschaften feierte, schwamm ebenfalls stark. "Es war toll", sagte sie.

"Jetzt nehme ich eine Goldmedaille mit nach Hause. Ich bin sehr stolz auf das Team." Für sie und Rieder ist es das erste WM-Gold.

Die 23-Jährige schickte Schlussschwimmer Wellbrock mit einem Vorsprung von rund zehn Sekunden auf die ersten Verfolger auf die letzte Runde. Der bisher prägende Sportler dieser Titelkämpfe ließ die Konkurrenz zwar noch einmal herankommen, brachte den Sieg aber ins Ziel.

Wellbrock hat nun ein paar Tage Zeit, um sich zu erholen und auf die Rennen im Becken vorzubereiten. Auch dort will der Ausnahme-Athlet vom SC Magdeburg um die Medaillen schwimmen. Die Wettbewerbe in der Halle starten am kommenden Sonntag (27. Juli).