Überraschendes Finale für DSC-Turnerin zum Karriere-Abschied

Alles in Kürze

Mia Neumann (20) rückte kurzfristig beim Sprungfinale nach. © Imago / Eibner

"Ich war am Freitag nach dem Mehrkampf mit meiner Familie essen, da kam der Anruf von meinem Trainer Tom Kroker, dass ich beim Sprungfinale dabei bin", sagte die 20-Jährige über die für sie erfreuliche Nachricht, denn Lisa Wötzel (16) musste verletzungsbedingt absagen: "Essen konnte ich dann gar nicht mehr so viel. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass Ich es nochmal besser machen kann, weil ich am Freitag gestürzt bin."

Der Sturz blieb der DSC-Turnerin, für die die Finals der letzte Wettbewerb ihrer aktiven Laufbahn ist, aber nicht erspart - und kostete wichtige Punkte. Mia landete auf dem siebten Rang, Teamkollegin Linda auf dem fünften Platz.

Schon fast überraschend setzte sich die erst 15-jährige Chemnitzerin Jesenia Schäfer gegen Doppeleuropameisterin und Mehrkampf-Siegerin Karina Schönmaier (19) durch und holte sich den DM-Titel im Sprung.

Der endgültige Abschied war das aber noch nicht: Am Sonntag turnt die Abiturientin im Bodenfinale ein letztes Mal im Wettkampf.