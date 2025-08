Hansa-Bus am Zwickauer Stadion beschmiert: So reagieren die Fans

Zwickau - Böse Überraschung für den FC Hansa Rostock vor dem Saisonauftakt am Sonntag gegen Erzgebirge Aue! In der Nacht zu Sonntag haben sich Vandalen Zugang zum Stadionparkplatz in der Zwickauer GGZ-Arena verschafft und den dort geparkten Mannschaftsbus beidseitig beschmiert. Doch die Reaktion folgte noch vor der Rückfahrt!