Die Ski-Welt trauert! Ehemaliger Weltmeister (†30) stirbt im Schlaf

Der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti zufolge erlitt der zweimalige Olympia-Teilnehmer in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Gehirnblutung, in dessen Folge er starb.

Pavel Krotov (†30) hatte noch viel vor in seinem jungen Leben, das nun viel zu früh endete. © imago / GEPA pictures

Da Krotov schlief, hatte er keinerlei Überlebenschance.

Der russische Freestyle-Verband trauert öffentlich um den Sportler. "Viele Menschen erinnern sich an Pavel als einen freundlichen, sympathischen und mutigen Menschen. Der Familie, den Verwandten und Kollegen von Pavel Krotov drücken wir unser tiefes und aufrichtiges Beileid aus."

Krotov hinterlässt seine Frau und einen gemeinsamen Sohn.

2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang hatte der Freestyler an den Olympischen Spielen teilgenommen. Bei seiner Premiere erreichte er den zehnten Platz, vier Jahre später schrammte er mit dem vierten Rang nur knapp an den Medaillen vorbei.

Der russischen Athlet feierte zwei Einzelsiege im Weltcup, 2020 belegte er Rang zwei in Weltcup-Gesamtwertung der "Aerials". 2021 feierte er dann im Team den Weltmeister-Titel, die Krönung seiner Karriere. Im Einzel belegte er Rang drei.

Die Erinnerung an diese schönen Erfolge und vielmehr die gemeinsamen Stunden und Erlebnisse sind nun das Einzige, was den Angehörigen und Freunden des Sportlers bleibt.