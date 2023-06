Frank-Walter Steinmeier eröffnet Special Olympics in Berlin

Berlin - Mit der großen Eröffnungsfeier am Samstagabend (20.15 Uhr/rbb und Sky) starten die Special Olympics World Games in Berlin .

Bis zum 25. Juni werden rund 7000 Athleten aus 190 Nationen in 26 Sportarten bei der größten Multisport-Veranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München antreten. © Christoph Soeder/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67, SPD) wird gegen Ende der zweieinhalbstündigen Veranstaltung im Olympiastadion die Weltspiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten offiziell eröffnen.

Neben der Athletenparade wird vor allem das Entzünden der Special-Olympics-Flamme zu den Höhepunkten zählen. 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern werden erwartet.

