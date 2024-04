Berlin Thunder holt NFL-Star zurück nach Deutschland

Berlin - Berlin Thunder hat für die anstehende Saison in der European League of Football (ELF) einen echten Coup gelandet und mit Dominik Eberle (27) einen der besten deutschen Kicker unter Vertrag genommen.

Es folgten ein weiterer Abstecher nach Carolina sowie ein kurzes Engagement bei den Green Bay Packers, bevor er für die Detroit Lions sein zweites und vorerst letztes Spiel in der NFL absolvieren durfte.

Nach einer kurzen Episode bei den Carolina Panthers durfte der damals 25-Jährige am 26. Dezember 2021 schließlich sein NFL-Debüt für die Houston Texans feiern. Einen Stammplatz brachte ihm seine starke Leistung dennoch nicht ein.

Eberle, der im Alter von 14 Jahren mit seinen Eltern nach Kalifornien zog, spielte erfolgreich College Football an der Utah State University und brach diverse Schulrekorde. Zwar wurde er 2020 nicht im alljährlichen NFL-Draft ausgewählt, kam anschließend aber doch noch bei den Las Vegas Raiders unter, wo er einige Zeit im Practice Squad verbrachte.

"Ich bin glücklich, ein Teil der Berlin Thunder zu sein, und jetzt können wir endlich zusammen das Ziel verfolgen, eine Championship zu gewinnen", freute sich der 27-Jährige auf die neue Herausforderung in Berlin .

Dominik Eberle könnte als NFL-erprobter Kicker ein entscheidender Faktor für die Titelambitionen von Berlin Thunder sein. © Tim Winter

Bei der 45:48-Niederlage gegen die Seattle Seahawks verschoss er zwei Extrapunkte und einer seiner Kick-offs landete im Aus. Er wurde von den eigenen Fans ausgebuht und vom Verein entlassen.

Nach einem Ausflug in die XFL ist Eberle nun also nach Deutschland zurückgekehrt und wird ab dem 26. Mai für die Thunder kicken. "Von seiner Erfahrung werden wir sehr profitieren", sind sich die Verantwortlichen beim Hauptstadt-Franchise sicher, besonders in engen Spielen.

Dominiks NFL-Traum lebt aber trotzdem weiter. In der ELF kann er auf höchstem europäischem Niveau kicken und sich so vielleicht noch einmal für ein Engagement in der amerikanischen Profiliga empfehlen.

Womöglich ist Dominik Eberle ja das Zünglein an der Waage, wenn es für Berlin Thunder darum geht, in der vierten ELF-Saison endlich den ersehnten ersten Titel zu holen. Das Ziel ist jedenfalls schon vor der Saison klar: das Championship Game auf Schalke!