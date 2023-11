Tragisch! Nachwuchs-Kanut (†16) wird von Blitz getroffen und ertrinkt

Bogdan Saliwon (†16) gewann in der Ukraine zahlreiche Rennen. © Screenshot/Facebook/Федерація каное України

Die tragische Tragödie ereignete sich am 1. November während des Trainings einer Kanu-Schule am Kamyjansker Stausee des Flusses Dnjepr in Horishni Plavni, 300 Kilometer südöstlich von der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Aufgrund der sich zunehmend verschlechternden Wetterbedingungen kehrte eine Gruppe von Kanuten mitten im Training um und versuchte, so schnell wie möglich an Land zu kommen.

In diesem Moment schlug ein Blitz in eines der Boote ein. Bogdan Saliwon wurde offenbar direkt getroffen, fiel sofort ins Wasser und tauchte nie wieder auf.

Die Überlebenden alarmierten sofort Hilfe und suchten den Vermissten. Aber erst nach vier Stunden konnte mit einer großangelegten Suchaktion mit der Polizei und vielen anderen Beteiligten der 16-Jährige gefunden werden.