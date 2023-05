WM ohne Timo Boll! Tischtennisstar verletzt

Timo Boll wird an der Tischtennis-WM in Südafrika nicht teilnehmen. Er will seine Schulterverletzung auskurieren und sich auf Olympia konzentrieren.

Düsseldorf - In elf Tagen beginnt die Tischtennis-WM in Südafrika. Der bekannteste deutsche Spieler kann wegen einer Schulterverletzung aber nicht dabei sein. Mit 43 Jahren noch einmal an den Olympischen Spielen teilnehmen: Das ist das große Ziel des Timo Boll (42).

Timo Boll (42) ist der bekannteste Tischtennisspieler Deutschlands. © Marius Becker/dpa Um das nicht zu gefährden, hat der Rekordeuropameister am Dienstag nur elf Tage vor dem WM-Beginn seine Teilnahme an den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Südafrika abgesagt. Eine Schulterverletzung am linken Schlagarm ist auch nach drei Monaten noch nicht ausgeheilt. "Ich muss diese Entscheidung schweren Herzens treffen, weil mein Fokus ganz klar auf den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris liegt", wird Boll in einer Mitteilung des Deutschen Tischtennis-Bundes zitiert. "Deshalb muss ich das Problem jetzt richtig an der Wurzel packen und umfassend ausräumen." Mit 42 Jahren wisse er genau, "dass ich in meinem Alter Prioritäten setzen muss", sagte Boll weiter. Bei Olympia 2024 wolle er "topfit sein und bestmöglich angreifen. Eine WM ist eine zu große Veranstaltung, als dass man dort praktisch ohne Training und Vorbereitung antreten könnte. Zudem wäre es auch nicht fair gegenüber meinen Kollegen, die sich die Teilnahme verdient haben und denen ich viel Glück und Erfolg wünsche."

Tim Boll gehört mit 42 Jahren immer noch zur Weltspitze