Doping-Kontrolle rettet ihm das Leben: Deutscher Sportler (24) macht Schock-Diagnose öffentlich

Kirchner (r.) holte bei den Deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand Ende August mit seinem Partner Sven Winter (26) den fünften Platz. © IMAGO / Justus Stegemann

Rund zwei Monate nach der Diagnose, der Operation und der anschließenden Chemotherapie entschloss sich der junge Mann, mit seinem Schicksal mutig an die Öffentlichkeit zu gehen.

"Lange erzählte ich kaum jemandem darüber - die Aussage 'Ich habe Krebs' kam mir einfach surreal vor und so versuchte ich, die Konfrontation mit dieser Tatsache doch eher zu meiden", begründet er die Phase davor.

Er habe aber schnell gemerkt, dass gerade die offenen Gespräche mit Freunden, Ärzten und natürlich der Familie geholfen hätten, die Situation anzunehmen und zu kämpfen.

Kirchner, der bei den Deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand - bereits mit dem Krebs in seinem Körper - den fünften Platz belegte, will nach überstandener Chemotherapie wieder am Netz angreifen.

"Genaueres zur nächsten Saison kann ich zwar noch nicht bekannt geben, mein nächstes Ziel ist es jedoch, so schnell wie möglich mit der Vorbereitung zu starten", gibt sich der 24-Jährige kämpferisch.

Schafft er die Rückkehr auf die Tour, wird er jede folgende Dopingprobe wohl für immer mit seiner Diagnose und am Ende der Rettung seines Lebens verbinden.