Lehrstunde für den DSC: Erste Saisonpleite in Stuttgart

Stuttgart - Erste Saisonniederlage in der Volleyball -Bundesliga für den Dresdner SC ! Die DSC-Schmetterlinge werden vom MTV Stuttgart regelrecht deklassiert und müssen sich mit 0:3 (14:25, 18:25, 21:25) geschlagen geben.

Beim DSC fehlte die Durchschlagskraft: Die Angriffe von Marta Levinksa (24, r.) hatten die Stuttgarterinnen im Griff. © imago/Pressefoto Baumann

Beide Teams kamen gut ins Spiel. Mitte des ersten Satzes wurden die Dresdnerinnen etwas wackeliger. Mit einem 7:0-Lauf setzte sich Stuttgart ab. Da halfen auch die beiden Auszeiten von DSC-Coach Alex Waibl (57) nichts.

Diesem Rückstand liefen die Schmetterlinge den ganzen Abschnitt lang hinterher, auch weil sich dann wieder zu viele einfache Fehler im Aufschlag und in der Annahme einschlichen.

"Unser Angriff aus der eigenen Annahme war einfach nicht gut genug", so Waibl nach dem Spiel.

Die Stuttgarterinnen dagegen waren hellwach und entschieden den Durchgang sehr deutlich für sich.