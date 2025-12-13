HSV-Blog: U21 krönt sich gegen St. Pauli zum Derbysieger

 85.156

Hamburg - Ein Rückschlag: Bei der TSG 1899 Hoffenheim gab es für den HSV nach zwei emotionalen Heimsiegen eine deutliche 1:4-Pleite.

Vor der Winterpause steht nun nur noch eine Partie auf dem Programm: Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) kommt Eintracht Frankfurt in den Volkspark.

13. Dezember, 17.36 Uhr: HSV-Nachwuchs schlägt St. Pauli im Derby

Glückwunsch! Während die Profis bei der TSG Hoffenheim baden gingen, krönte sich die U21 daheim in Hamburg zum Derbysieger.

Gegen die U23 des FC St. Pauli triumphierten die Rothosen am Samstag mit 4:1. Überragender Mann war dabei Maurice Boakye (21), der drei Treffer erzielte.

HSV-Nachwuchskicker Maurice Boakye (21, l.) überragte gegen St. Pauli mit einem Dreierpack.  © WITTERS

13. Dezember, 14.40 Uhr: HSV tauscht gegen Hoffenheim ordentlich durch

Merlin Polzin tauscht ordentlich durch! Im Vergleich zum Nordderby gegen Werder nimmt der HSV-Coach gegen Hoffenheim gleich fünf Wechsel vor.

Giorgi Gocholeishvili, Jonas Meffert, Miro Muheim, Ransford Königsdörffer und Fabio Baldé beginnen für Bakery Jatta, Aboubaka Soumahoro, Rayan Philippe (alle Bank), Nicolai Remberg (Gelbsperre) und Jean-Luc Dompé (Achillessehnenprobleme, nicht im Kader).

Die HSV-Startelf: Heuer Fernandes - Capaldo, L. Vuskovic, Torunarigha - Gocholeishvili, Lokonga, Meffert, Muheim - Fabio Vieira, Königsdörffer, Baldé

HSV-Youngster Fabio Baldé (l.) steht gegen Hoffenheim in der Startelf.  © WITTERS

12. Dezember, 17.04 Uhr: Immanuel Pherai wechselt Berateragentur

Privat läuft es für ihn bestens, sportlich allerdings steckt Immanuel Pherai (24) schon seit längerer Zeit in einem Tief - in dieser Bundesliga-Saison stand der Edeltechniker gerade einmal 22 Minuten für den HSV auf dem Platz.

Nun hat sich der 24-Jährige dazu entschieden, seine Berateragentur zu wechseln. Ab sofort wird er vom Branchenführer CAA Stellar beraten, wie die Agentur auf Instagram mitteilte.

Ob sich Pherai damit für einen möglichen Wechsel, vielleicht schon im Winter, in Stellung bringen will? Klar ist, dass der Offensivakteur mit der aktuellen Situation nicht zufrieden sein kann. Interessenten dürfte es trotz der mauen Einsatzzeiten sowohl im In- als auch im Ausland geben.

HSV-Profi Immanuel Pherai (24) lässt sich ab sofort von einer neuen Agentur beraten. Möglicherweise will sich der Offensivakteur damit für einen Winter-Wechsel in Stellung bringen.  © WITTERS

11. Dezember, 20.17 Uhr: Martin Petersen leitet Partie in Hoffenheim

Er hat die Verantwortung: Schiedsrichter Martin Petersen (40) leitet die Partie am Samstag zwischen der TSG Hoffenheim und dem HSV.

Sechs Spiele mit dem Stuttgarter an der Pfeife bestritten die Hamburger bisher, zuletzt die Partie gegen den VfL Wolfsburg Ende Oktober. Die Bilanz ist absolut ausgeglichen: zwei Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen.

Die Hoffenheimer absolvierten bisher zehn Partien mit Petersen in der Verantwortung, auch ihre Bilanz ist nahezu ausgeglichen: drei Siege, drei Remis, vier Pleiten.

Schiedsrichter Martin Petersen (40, 2.v.l.) pfiff den HSV zuletzt Ende Oktober gegen Wolfsburg. Am Samstag hat der Referee erneut die Verantwortung.  © WITTERS

11. Dezember, 15.41 Uhr: Immanuel Pherai hat Nachwuchs bekommen

Herzlichen Glückwunsch! HSV-Kicker Immanuel Pherai (24) ist Vater geworden. Wie der Verein und der Offensivakteur selbst in den Sozialen Medien verrieten, kam seine Tochter am Dienstag zur Welt.

Die Kleine hört demnach auf den Namen Amori Rose und war bei ihrer Geburt 52 Zentimeter groß sowie 3060 Gramm schwer.

Aufgrund des freudigen Ereignisses verpasste der Edeltechniker mehrere Trainingseinheiten der Rothosen, weshalb hinter seinem Einsatz am Wochenende ein Fragezeichen steht.

8. Dezember, 11.29 Uhr: Nicolai Remberg sieht nach dem Spiel gelb und fehlt gegen Hoffenheim

Für Nicolai Remberg (25) hatte der Derbysieg über Werder Bremen noch ein Nachspiel. Nach Abpfiff war es zu einer kleinen Auseinandersetzung beider Mannschaften gekommen, die der 25-Jährige angezettelt hatte.

Der Mittelfeldspieler hatte provokativ vor der Bremer Bank gejubelt und mehrere Gesten gezeigt.

Im Anschluss daran zeigte Schiedsrichter Sascha Stegemann (41) Remberg die gelbe Karte - es war seine fünfte in dieser Saison. Damit fehlt "Rambo" dem HSV im kommenden Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim.

Schiedsrichter Sascha Stegemann (41) zeigte Nicolai Remberg (25) sah nach der Partie die gelbe Karte - eine mit Folgen.  © Imago / Eibner

7. Dezember, 19.55 Uhr: Merlin Polzin bricht "Fluch"

Bis heute konnte Merlin Polzin (35) als Cheftrainer der Rothosen keinen Sieg gegen einen norddeutschen Verein einfahren. Ein Fluch?

Duelle gegen Braunschweig, Kiel und St. Pauli gingen bislang immer zugunsten des Gegners aus. Gegen Hannover konnte im Februar wenigstens ein Remis erreicht werden.

Mit dem 7. Dezember 2025 scheint dieser "Fluch" gebrochen. Ausgerechnet im heißen Nordderby gegen Werder Bremen gelang der Sieg. Trotzdem sei es nicht unbedingt der "besonderste" Moment seit dem Aufstieg in die Bundesliga, so Polzin bei der Pressekonferenz nach der brisanten Partie - auch wenn die Freude aktuell riesig sei.

"Für uns war auch das allererste Spiel und der erste Punkt, den wir geholt haben, etwas Besonderes. Der gesamte Prozess macht es einfach besonders und nicht der einzelne Spieltag heute."

Erleichterung im Volksparkstadion: Merlin Polzin (35) siegt mit seiner Mannschaft im Nordderby gegen Werder Bremen.  © Marcus Brandt/dpa

7. Dezember, 19.30 Uhr: HSV im Pokal gegen die Bayern

Auf die Frauen des HSV wartet im DFB-Pokal-Viertelfinale eine Hammeraufgabe. Bei der Auslosung am Sonntagabend zog Friedhelm Funkel keinen Geringeren als den FC Bayern München als Gegner.

Bei diesem Duell dürfen die Fans sich mit großer Sicherheit wieder auf ein Spiel im Volksparkstadion freuen.

Die HSV-Frauen treffen im Pokal-Viertelfinale auf den FC Bayern München.  © WITTERS

6. Dezember, 7.42 Uhr: Alexander Rössing-Lelesiit fällt erst mal aus

Bitter! HSV-Profi Alexander Rössing-Lelesiit (18) wird nicht nur das Nordderby am Samstag gegen Werder wegen seiner Rotsperre aus dem Stuttgart-Spiel verpassen, sondern auch alle restlichen Partien bis Jahresende.

Wie Coach Merlin Polzin (35) auf der Pressekonferenz vor dem Derby erklärte, hat sich der junge Norweger einen Muskelfaserriss zugezogen. Damit wird er erst im Januar wieder zum Einsatz kommen können.

HSV-Profi Alexander Rössing-Lelesiit (18, l.) fällt mit einem Muskelfaserriss bis Jahresende aus.  © WITTERS

5. Dezember, 8.30 Uhr: Daniel Peretz mit Situation beim HSV unzufrieden

Im DFB-Pokal durfte Daniel Peretz (25) endlich mal wieder ran und überzeugte auch. Dennoch beschäftigt sich der Keeper mit einem vorzeitigen Abschied.

Erst zweimal stand der 25-Jährige in dieser Saison im HSV-Tor, beide Male im Pokal. Zu wenig, wenn es nach ihm geht. Eigentlich war in den Volkspark unter der Voraussetzung gekommen, die Nummer eins zu sein, wie er unlängst in einem Interview bei der Nationalmannschaft erklärte.

Auf die Frage, ob er über den Winter hinaus bleiben wird, konnte er keine Antwort liefern "Ich weiß, dass ich wirklich spielen will. Das liegt in meinem Blut. Ich habe heute gespürt, wie sehr ich Fußball genieße. Ich möchte wirklich spielen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie wir mit der Situation umgehen", erklärte Peretz und ließ viel Luft für Spekulationen.

HSV-Keeper Daniel Peretz 25) ist mit seiner Situation unzufrieden.  © WITTERS

4. Dezember, 14.02 Uhr: Robert Glatzel plant keinen Winter-Abschied vom HSV

Wegen einer bitteren Diagnose muss Robert Glatzel (31) eine ungewollte Pause einlegen. Ein Muskelfaserriss bedeutet das Aus für das restliche Jahr.

"Mental tut es schon etwas mehr weh als der Oberschenkel. [...] Jetzt wieder von draußen zuschauen zu müssen, tut schon weh", sagte der Stürmer in der Halbzeitpause des DFB-Achtelfinales am gestrigen Mittwochabend.

Der gebürtige München gehört seit seiner Ankunft bei den Hamburgern im Sommer 2021 zu den Publikumslieblingen des Vereins. 82 Tore erzielte er bereits für den Bundesligisten. Zuletzt kam er allerdings nur als Joker zum Einsatz. Nicht zuletzt stand deshalb ein möglicher Wechsel zum Winter im Raum (trotz Vertrag bis 2027). Das scheint für den 31-Jährigen allerdings nicht infrage zu kommen.

Die Frage, ob er auch im Januar noch bei den Rothosen sein wird, antwortete er: "Ja, das ist der Plan."

Robert Glatzel (31) macht keine Anstalten den HSV zum Winter zu verlassen.  © Christian Charisius/dpa

3. Dezember, 18.44 Uhr: Schiri von Köln-Bayern-Partie pfeift Achtelfinale

Der Unparteiische des DFB-Pokal-Achtelfinales der Rothosen gegen Holstein Kiel heißt Tobias Welz (48).

Der Polizist aus Wiesbaden pfiff im Oktober das Duell Köln gegen Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Aufgrund seiner Leistung erntete er danach nicht nur ordentlich Kritik, sondern auch die Kicker-Note 6.0.

Beispielsweise stand Luis Diaz beim 1:0 für die Münchner deutlich im Abseits. Der Treffer für die Rekordmeister hätte nicht zählen dürfen. Seine bislang einzige DFB-Pokalpartie glich somit fast schon einem Totalausfall.

Auch ein Match der Rothosen pfiff der Hesse bereits. Die Bundesliga-Partie in Leipzig endete in einer Niederlage für die Hamburger (2:1).

Tobias Welz (48) pfeift das DFB-Achtelfinale zwischen dem HSV und Holstein Kiel.  © Harry Langer/dpa

3. Dezember, 14.25 Uhr: Luka Vuskovic bekommt eigene Playmobil-Figur

Was für eine Ehre für Luka Vuskovic (18)! Der HSV-Star wurde bereits zweimal zum "Rookie des Monats" gekürt, nun hat er den nächsten Schritt geschafft.

Im März 2026 bringt Playmobil in Zusammenarbeit mit der DFL sechs Figuren von Bundesliga-Profis auf den Markt. Neben Harry Kane, Mario Götze, Angelo Stiller, Julian Brandt und Saïd El Mala ist auch Vuskovic dabei.

Zur Saison 2026/27 sollen jeweils elf Spieler pro Verein als Figur erhältlich sein. Insgesamt gibt es dann 198 Charaktere.

HSV-Profi Luka Vuskovic (l) ist einer von sechs Bundesliga-Profis, von denen es demnächst eine Playmobil-Figur gibt.  © PLAYMOBIL/DFL

2. Dezember, 17.30 Uhr: HSV nimmt Sidiki Chérif von Angers SCO ins Auge

Die Winterpause naht und somit auch die Suche nach Verstärkungen. Laut dem Transferexperten Ekrem Konur soll der HSV ein Auge auf Sidiki Chérif (18) vom französischen Erstligisten Angers SCO geworfen haben.

Der Angreifer stand in bislang allen 14 Ligaspielen auf dem Platz, zehn davon von Beginn an, und erzielte drei Tore.

Die Konkurrenz ist allerdings groß. Neben dem VfB Stuttgart sollen auch Udinese Calcio, AC Mailand und AS Rom interessiert sein. Der Marktwert von Chérif liegt bei rund zwei Millionen Euro, sein Vertrag in Angers läuft noch bis Sommer 2028.

Der HSV soll an Sidiki Chérif (18) vom französischen Erstligisten Angers SCO interessiert sein.  © JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

2. Dezember, 15.25 Uhr: HSV muss neben Glatzel auf drei weitere Spieler verzichten

Neben Robert Glatzel muss der HSV im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch gegen Holstein Kiel auf drei weitere Spieler verzichten.

Dabei handelt es sich um Warmed Omari (25, Sprunggelenkverletzung), Daniel Elfadli (28, Aufbautraining) und Yussuf Poulsen (31).

