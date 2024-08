Ein Hai riss ihr das Bein ab - Jetzt will sie bei den Paralympics um Gold schwimmen!

Para-Schwimmerin Ali Truwit verlor erst vor 15 Monaten ihr Bein bei einem Haiangriff. Kurz danach ging sie wieder ins Wasser und will jetzt Paralympics-Gold.

Von Aliena Rein

Paris (Frankreich) - Am heutigen Mittwoch beginnen in Paris die Paralympischen Spiele. Mit dabei ist auch US-Schwimmerin Ali Truwit (24) - mit einer erstaunlichen Comeback-Geschichte im Gepäck. Gerade einmal 15 Monate ist es her, dass ein Hai ihr das Bein abriss!

Ali Truwit (24) wurde im Mai 2023 von einem Hai attackiert und verlor so ihr linkes Bein. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/aliltruwit (2) Sie war schon immer eine gute Schwimmerin, in den USA auf College-Level unterwegs gewesen. Dass Schwimmen ihr einmal das Leben retten würde, hätte sie aber wohl selbst niemals geglaubt. Denn am 24. Mai 2023 war Ali Truwit mit ihrer Freundin Sophie Pilkinton auf den Turks- und Caicoinseln zum Schnorcheln unterwegs, als plötzlich ein Hai auftauchte. Er habe sie angegriffen und sie hätten versucht, sich zu wehren, erzählte Truwit der Nachrichtenagentur AP, doch der Hai biss sie in den Fuß und den Unterschenkel.

Sport Duell der Geschlechter: MMA-Kämpfer küsst Gegnerin, dann macht er sie fertig! "Mein erster Gedanke war: 'Bin ich völlig verrückt oder habe ich keinen Fuß mehr?'", schilderte die 24-Jährige die lebensbedrohliche Situation. "Es war schwer vorstellbar für mich. Aber man muss sofort handeln." So schwammen die beiden jungen Frauen, der Hai noch in der Nähe, rund 70 Meter zu ihrem Boot, wo Pilkinton sofort einen Druckverband um das linke Bein von Truwit anlegte und ihr somit das Leben rettete. Die US-Amerikanerin, die nur wenige Tage zuvor das College abgeschlossen hatte, wurde schnellstmöglich in ihre Heimat geflogen und musste sich dort drei Operationen unterziehen. In einer davon wurde ihr das Bein unterhalb des Knies amputiert - genau an ihrem 23. Geburtstag.

Ali Truwit kämpfte sich ins Leben zurück - Und zu den Paralympics