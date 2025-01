"Ein Witz": Schach-Champion Magnus Carlsen bietet Gegner im Finale ein Remis an!

New York (USA) - Schach-Champion Magnus Carlsen (34) sorgt für den nächsten bizarren Aufreger und zieht den Unmut der Konkurrenz und der ganzen Schach-Welt auf sich!

Skurrile Szene: Magnus Carlsen (l., 34) und Ian Nepomniachtchi (34) teilen sich den Titel im Blitz-Schach. © Seshadri Sukumar/ZUMA Press Wire/dpa

Der Norweger einigte sich bei der Blitzschach-WM in New York nach einem Final-Marathon mit dem Russen Ian Nepomniachtchi (34) eigenmächtig auf ein eigentlich nicht vorgesehenes Remis - und sorgte für heftige Proteste.



"Die Schach-Welt ist offiziell ein Witz", schrieb sein Intimfeind Hans Niemann (21) aus den USA bei X.

Der 34 Jahre alte Carlsen hatte im Finale zunächst 2:0 geführt, ehe Nepomniachtchi ausglich. Die Entscheidung um den WM-Titel musste somit im "Sudden Death" fallen, doch hier gab es drei Remis.

Also bot Carlsen seinem Gegenüber an, den WM-Titel zu teilen - dieser nahm dankend an. Der Weltverband FIDE stimmte wenig später zu.