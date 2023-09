Weil russische Soldaten schießen: Eklat bei Militär-Weltmeisterschaft

Rio de Janeiro (Brasilien) - In Rio de Janeiro findet gerade ein außergewöhnlicher Wettkampf statt: die Militär-Weltmeisterschaft im Schießen. Ein Konkurrent wurde schon vor Beginn ausgeschlossen: Norwegen tritt nämlich nicht an, weil russischen Soldaten mitschießen dürfen.

Das norwegische Militär schießt in Rio nicht mit. (Symbolbild) © 123RF/bumbledee

1995 wurden die Militärweltspiele ins Leben gerufen.

Alle vier Jahre wird nach dem Vorbild der Olympischen Spiele im Sommer und seit 2010 auch alle vier Jahre im Winter die "Militär-Olympia" durch den Militärsport-Weltverband (Conseil International du Sport Militaire) ausgetragen.

Erstmals fand dieser Wettkampf laut Milsport in Rom statt, wo 4000 Angehörige des Militärs aus 93 Ländern in Erinnerung an den 50 Jahre zuvor beendeten Zweiten Weltkrieg um die begehrten Medaillen kämpften.

Unter anderem in Disziplinen wie Leichtathletik, Schwimmen, Modernem Fünfkampf, aber eben auch Schießen.

Abseits des "olympischen" Charakters gibt es auch in den einzelnen Disziplinen in unregelmäßigen Abständen Weltmeisterschaften. So nun im Schießen in Rio de Janeiro (Brasilien)!