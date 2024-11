Er will es noch einmal wissen: Felix Sturm steigt wieder in den Ring

Neu-Ulm - Adnan Ćatić – besser bekannt unter dem Namen Felix Sturm (45) – will es noch einmal wissen: Am 15. Februar 2025 möchte er sein Box-Comeback geben – wieder einmal.

Felix "The Fighter" Sturm (45) will am 15. Februar 2025 seine Profi-Karriere als Boxer fortsetzen. © Marco Wolf/dpa

Zwei Wochen nach seinem 46. Geburtstag will er in der "ratiopharm Arena" in Neu-Ulm gegen einen noch nicht festgelegten Gegner antreten.

"Ich bin bereit, meine Geschichte weiterzuschreiben und freue mich, wieder in den Ring steigen zu können, um meinen Fans erneut ein Spektakel bieten zu können", wird der Profiboxer in einer Pressemitteilung zitiert.

Wer konkret mit dem Ex-Weltmeister in den Wettkampf ziehen wird, scheint nur noch Formsache zu sein.

"Die Verhandlungen für meinen Gegner sind in der finalen Phase, und wir können ihn bald bekannt geben", so der 45-Jährige. Allerdings gibt er schon einen ersten Hinweis: Es wird ein Kontrahent aus Deutschland antreten.

Am 2. Dezember 2023 stand Sturm zuletzt in Ludwigsburg im Halbschwergewicht dem Kempener Boxer Sükrü Altay (40) gegenüber? Ist etwa ein drittes Aufeinandertreffen der beiden geplant?