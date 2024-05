Ex-Profi-Boxer Axel Schulz macht Hamburger Ritze besonderes Geschenk

Hamburg - Der berüchtigte Boxkeller der Kultkneipe "Zur Ritze" auf der Hamburger Reeperbahn ist seit vergangener Woche Ausstellungsstätte einer ganz besonderen Leihgabe von Ex-Profi-Boxer Axel Schulz (56), wie der gebürtige Brandenburger am heutigen Mittwoch im Gespräch mit TAG24 verriet.

Axel Schulz (56) mit seinem symbolischen WM-Gürtel. © privat

Dreimal boxte Schulz um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht, jedes Mal musste der heute 56-Jährige eine Niederlage einstecken.

Bei zwei der drei Kämpfe galt der Sieg seiner Herausforderer allerdings als umstritten, weswegen die International Boxing Federation (IBF) Schulz 2018 als "Entschädigung oder Trostpflaster" doch noch einen WM-Gürtel in Las Vegas überreichte.

Symbolisch, rückwirkend zum Weltmeister ernannt wurde er nicht, obwohl die Umstände es durchaus zugelassen hätten.

Zum ersten Mal um die WM boxte Schulz im April 1995 gegen den US-Amerikaner George Foreman (75) in Las Vegas.

"Nach Punkten habe ich verloren, was aber nicht ganz so korrekt war, wie im Nachhinein herauskam", so der Sportler.

Bis heute gilt Schulz nicht nur in Fachkreisen als der wahre Sieger des Titelkampfes, in dem Bestechungsgelder und unfaire Punktrichter eine größere Rolle als das Sportliche spielten.