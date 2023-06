Fast so schnell wie Usain Bolt: Mann flitzt in High Heels zu 100-Meter-Rekord!

Spanien - Sprint-Legende Usain Bolt (36) muss sich offenbar in Acht nehmen! Ein spanisches Laufwunder kam dem Rekord des jamaikanischen Athleten unter erschwerten Bedingungen gefährlich nahe.

Usain Bolt (36) versetzte die Welt 2009 in Berlin ins Staunen. © Kay Nietfeld/epa/dpa

Am 16. August 2009 brach der pfeilschnelle 1,95-Meter-Hüne bei der Leichtathletik-WM in Berlin seinen eigenen Rekord über 100 Meter und ließ Konkurrent Tyson Gay (40) in den zuvor nie erreichten 9,58 Sekunden weit hinter sich.

Allerdings hatte Bolt dabei eine Tartanbahn unter sich sowie das passende Schuhwerk an den Füßen.

Christian Roberto López Rodríguez (34) pfeift hingegen auf derartigen Luxus. Der Spanier brach kürzlich ebenfalls eine Sprint-Bestmarke und lief die 100 Meter in starken 12,82 Sekunden - und das in High Heels!

Wie die offiziellen Social-Media-Accounts von "Guinness World Records" am Montag mit der Welt teilten, war der 34-Jährige bei seinem Lauf in Stilettos mit rund sieben Zentimeter langen Absätzen und auf Asphalt nur 3,24 Sekunden langsamer als der Spitzensportler.

"Die Vorbereitung war sehr anstrengend und spezifisch", erklärte Rodríguez dem Unternehmen. "Ich finde es sehr herausfordernd, in hohen Absätzen bei hohem Tempo zu laufen. In Spanien gibt es solche Rennen, und die sind für mich immer gut gelaufen."