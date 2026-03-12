Abpfiff für "Gesicht der Bundesliga": Schiri verkündet Karriereende

Hamburg - Abpfiff für den wohl populärsten Bundesliga -Schiedsrichter! "Ich höre auf", verkündet Patrick Ittrich am Donnerstagvormittag auf seinem Instagram-Kanal.

Abpfiff für Patrick Ittrich (47): Der Bundesliga-Schiri hängt die Pfeife nach der Saison an den Nagel. © Uwe Anspach/dpa

Nach der Saison sei für den 47-jährigen Schluss. Der Polizeibeamte aus Hamburg pfeift seit 2003 für den DFB, seit 2016 im Oberhaus des deutschen Fußballs. 90 Bundesliga-Partien stehen in seiner Statistik.

"Ich hatte eine großartige Zeit. Ich habe viele Länder gesehen, nahezu jedes Bundesliga-Stadion in Deutschland kennengelernt und vor allem viele tolle Menschen getroffen. Und das Wichtigste: Es hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht", sagt Ittrich der Deutschen Presse-Agentur.

Ittrich war nicht nur Schiedsrichter, sondern philosophierte gerne mit Fans und Kollegen in den sozialen Kanälen über das Pfeifen.

Er liebte die Bühne, stieg zur Werbefigur des Schiedsrichter-Wesens auf und zum "Gesicht der Bundesliga" (O-Ton DFB-Schiri-Chef Knut Kircher) auf.

"Ich kann jungen Menschen nur empfehlen, den Schiedsrichterschein zu machen. Man lernt unglaublich viel fürs Leben: sich zu organisieren, Verantwortung zu übernehmen und kritikfähig zu sein", so Ittrich zum Abschied.