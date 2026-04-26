Schwerer Unfall nach Erstliga-Spiel: Klub-Bosse auf Heimweg verunglückt

Zagreb (Kroatien) - Im Norden Kroatiens sind die Klub-Bosse eines Fußball -Erstligisten verunglückt, kamen dabei jedoch offenbar glimpflich davon.

Božidar Šikić (l.) und Dennis Gudasić haben bei dem schweren Unfall wohl nur leichte Verletzungen erlitten. (Archivfoto) © IMAGO / Pixsell

Nach Angaben der Tageszeitung "Jutarnji" seien die beiden Funktionäre von Lokomotiva Zagreb, Direktor Božidar Šikić und Geschäftsführer Dennis Gudasić, am Samstagabend auf der Heimreise vom Auswärtsspiel ihres Teams gegen Liga-Konkurrent NK Osijek (Endstand 0:0) in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen.

Ereignet habe sich dieser demnach gegen 22.04 Uhr auf der A3 nahe der Kleinstadt Nova Gradiška, als ein Fahrzeug ein Reh erfasst habe, das plötzlich und ohne Vorwarnung auf die Straße geraten sei.

Dieser Zusammenstoß habe eine Kettenreaktion nach sich gezogen, die insgesamt vier Fahrzeuge erfasst habe, darunter offenbar auch den Wagen der beiden Klubverantwortlichen. In der Folge seien mehrere Personen verletzt worden, so unter anderem Šikić und Gudasić.

Beide hätten jedoch nur leichte Verletzungen davongetragen und befänden sich nach ersten Angaben in stabilem Zustand, sodass kein Anlass zur Sorge bestehe.