Cyber-GAU: Top-Secret-Daten von Neymar und Ronaldo im Netz geleakt

Kuala Lumpur (Malaysia) - Digitaler Super-GAU: Der asiatische Fußballverband AFC ist offenbar Opfer einer massiven Hackerattacke geworden.

Auch Weltstar Neymar (34) ist wohl ins Visier des Hackers geraten. © Miguel SCHINCARIOL / AFP

Wie das Online-Portal Cybernews unter Berufung auf einen am Montag veröffentlichten Bericht des IT-Unternehmens Dataminr bekannt gab, seien durch einen mutmaßlich mit der Hackergruppe Shinyhunters in Verbindung stehenden Online-Angreifer sensible Daten von über 150.000 Spielern und Trainern im Internet veröffentlicht worden.

Unter den geleakten Informationen befänden sich den Angaben zufolge Reisepassnummern und Scans, Verträge sowie Bankdetails bekannter Persönlichkeiten des Weltfußballs.

Betroffen davon seien unter anderem FIFA-Präsident Gianni Infantino (56) sowie Stars wie Neymar, Son Heung-min (33) und Lee Kang-in (25).

Ebenfalls im Fokus des Cyberangriffs gestanden haben soll der saudische Top-Klub Al Nassr, bei dem Cristiano Ronaldo (41) aktiv ist.