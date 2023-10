Achter Titel! Lionel Messi gewinnt schon wieder den Ballon d'Or

Paris (Frankreich) - Lionel Messi (36) ist zum achten Mal in seiner Karriere mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Der argentinische Weltmeisterkapitän gewann die Wahl vor Erling Haaland (23).

"Es ist ein Geschenk an die gesamte argentinische Mannschaft für das, was wir erreicht haben", sagte Messi nach der Ehrung durch David Beckham (48).

Der 36-Jährige gewann die von der Fachzeitschrift France Football durchgeführte Wahl in Paris vor dem norwegischen Torgaranten Erling Haaland von Champions-League-Sieger Manchester City und dem Franzosen Kylian Mbappe (24).

Lionel Messi stand in seinem schwarzen Smoking lächelnd auf der Bühne im Theatre du Chatelet. Der argentinische Weltmeisterkapitän ist zum achten Mal in seiner Karriere mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden und genoss den Augenblick sichtlich.

Aitana Bonmatí (25) wurde als Weltfußballerin des Jahres ausgezeichnet. © Michel Euler/AP/dpa

Messi profitierte bei seiner erneuten Wahl von seiner Karriere-Krönung bei der WM in Katar im vergangenen Jahr. Mit sieben Toren und drei Vorlagen hatte er den größten Anteil am dritten Titelgewinn der Argentinier nach 1978 und 1986.

Zudem kam er beim Meisterschaftsgewinn mit Paris St. Germain in der französischen Ligue 1 in 32 Begegnungen auf 16 Treffer und 16 Vorlagen, bevor er in die MLS zu Inter Miami wechselte.

Bei den Frauen setzte sich im Theatre du Chatelet die spanische Weltmeisterin Aitana Bonmati (25, FC Barcelona) durch. Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp (32) wurde Siebte, ihre Wolfsburger Teamkollegin Lena Oberdorf (21) kam auf den 13. Platz.

Bester Nachwuchsspieler (unter 21 Jahren) wurde der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (20). Bei den Torhütern ging die Auszeichnung an Weltmeister Emiliano Martinez (31) aus Argentinien.