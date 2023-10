DFB-Kapitän Gündogan giftet nach Clásico-Pleite gegen Kollegen: "Mehr Wut, mehr Enttäuschung"

Die Enttäuschung stand Ilkay Gündogan (33) nach dem späten Gegentreffer ins Gesicht geschrieben. Diese Emotionen hätte er sich auch von seinen Mitspielern gewünscht. © AFP/Lluis Gene

"Ich möchte nichts Falsches sagen", begann der Routinier seine schonungslos ehrliche Standpauke während eines Interviews mit LaLigaTV.

"Aber ich war in der Umkleide und natürlich waren die Leute enttäuscht, aber vor allem nach so einem wichtigen Spiel und diesem Resultat hätte ich mir mehr Frustration, mehr Wut, mehr Enttäuschung gewünscht", erklärte der 33-jährige Mittelfeldmann.

Zuvor hatte der deutsche Nationalkicker in seinem 14. Pflichtspiel für die "Blaugrana" ausgerechnet gegen den Erzrivalen aus Madrid die erste Pleite hinnehmen müssen und sein Team dabei sogar zunächst noch in der 6. Minute in Führung gebracht.

Ein Doppelpack des ehemaligen Dortmunders Jude Bellingham (20) drehte das Prestige-Duell, der spielentscheidende Treffer fiel erst kurz vor Schluss in der Nachspielzeit.

"Das ist das Problem, da müssen mehr Emotionen drin sein, besonders, wenn man verliert und weiß, man hätte in einigen Situationen besser sein können", forderte Gündogan.