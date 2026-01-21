Arktistisch! Welcher Star setzt hier zum Fallrückzieher an?

Malmö (Schweden) - Er kann es einfach immer noch! Rund zweieinhalb Jahre nach seinem Karriereende hat Zlatan Ibrahimović (44) nichts von seinem fußballerischen Können eingebüßt. Den Beweis dafür lieferte der inzwischen 44 Jahre alte Ex-Stürmer-Star jedoch nicht auf dem Rasen, sondern eindrucksvoll in der Arktis.

Zlatan Ibrahimović (44) brillierte damals unter Flutlicht, heute zaubert der Ex-Fußballprofi auf dem Eis. © Screenshots/Instagram, zlatan

Während einer Tour durch das eisige Nordpolargebiet zog der einst selbst ernannte König von Schweden bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt und in dicker Winterkleidung einen Fallrückzieher und traf dabei einen ihm zugeworfenen Schneeball perfekt.

Die auf Video festgehaltene Szene wollte "Ibrakadabra" seinen rund 64 Millionen Instagram-Followern natürlich nicht vorenthalten, veröffentlichte den Clip kurzerhand auf seinem Profil und wurde dafür mit einer Welle aus Anerkennung sowie Lob überschüttet.

Noch nicht einmal 24 Stunden nach der Veröffentlichung erhielt Ibrahimović dafür nämlich über 240.000 "Gefällt mir"-Angaben, darunter auch von Ex-Real-Madrid-Star und Ex-Weltfußballer Luka Modrić (40), sowie rund 1700 Kommentare.