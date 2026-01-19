Er spielte in der 2. Bundesliga: Ex-Fußballprofi Bartolović mit nur 49 Jahren gestorben
Vinkovci (Kroatien) - Große Trauer im kroatischen Fußball: Mladen Bartolović (†49) ist tot.
Der frühere Profi starb im Alter von nur 49 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit, wie sein Ex-Klub HNK Cibalia Vinkovci in einem emotionalen Facebook-Statement mitteilte.
"Mit seinen Spielzügen und Toren begeisterte er alle, denen die himmelblaue Farbe am Herzen liegt, und in der Geschichte unseres Vereins wird er auch als bester Torschütze des Vereins in der ersten Liga und als drittmeistgespielter Spieler für Cibalija in der modernen Ära in Erinnerung bleiben", schrieb der Zweitligist zu einem Schwarz-Weiß-Bild des ehemaligen Profi-Kickers und erinnerte damit an einen der prägendsten Akteure der Klubgeschichte.
Der 17-fache bosnisch-herzegowinische Nationalspieler absolvierte über 200 Pflichtspiele für Cibalia.
1998 wechselte er zum Gründungsmitglied der ersten kroatischen Liga (1. HNL), stand dort fünf Jahre unter Vertrag und wurde in der Saison 2000/2001 für ein Jahr nach Deutschland an den damaligen Zweitligisten 1. FC Saarbrücken ausgeliehen, kam dabei in 33 Einsätzen auf sechs Tore.
Mladen Bartolović (†49) hielt seinem Klub die Treue
Anschließend setzte er seine Profi-Karriere in Kroatien fort und spielte für die beiden Hauptstadt-Klubs Dinamo sowie NK Zagreb, trug später dann auch das Trikot von Hajduk Split.
2010 schloss er sich erneut Cibalia an und beendete dort 2015 seine Laufbahn als Kicker. Auch nach dem Ende seiner aktiven Zeit blieb Bartolović dem Verein eng verbunden.
Zunächst betreute er den Nachwuchsbereich, ab 2017 übernahm er das Amt des Cheftrainers. Im März 2018 wurde er zwar als Cheftrainer entlassen, setzte seine Arbeit beim Klub jedoch als Nachwuchs-Scout und Jugendkoordinator fort.
Titelfoto: IMAGO / Sämmer