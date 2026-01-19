Er spielte in der 2. Bundesliga: Ex-Fußballprofi Bartolović mit nur 49 Jahren gestorben

Mladen Bartolović wurde nur 49 Jahre alt. (Archivfoto) © IMAGO / Sämmer

Der frühere Profi starb im Alter von nur 49 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit, wie sein Ex-Klub HNK Cibalia Vinkovci in einem emotionalen Facebook-Statement mitteilte.

"Mit seinen Spielzügen und Toren begeisterte er alle, denen die himmelblaue Farbe am Herzen liegt, und in der Geschichte unseres Vereins wird er auch als bester Torschütze des Vereins in der ersten Liga und als drittmeistgespielter Spieler für Cibalija in der modernen Ära in Erinnerung bleiben", schrieb der Zweitligist zu einem Schwarz-Weiß-Bild des ehemaligen Profi-Kickers und erinnerte damit an einen der prägendsten Akteure der Klubgeschichte.

Der 17-fache bosnisch-herzegowinische Nationalspieler absolvierte über 200 Pflichtspiele für Cibalia.

1998 wechselte er zum Gründungsmitglied der ersten kroatischen Liga (1. HNL), stand dort fünf Jahre unter Vertrag und wurde in der Saison 2000/2001 für ein Jahr nach Deutschland an den damaligen Zweitligisten 1. FC Saarbrücken ausgeliehen, kam dabei in 33 Einsätzen auf sechs Tore.