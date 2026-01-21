Nach Ski-Unfall: Lothar Matthäus muss operiert werden

München - Schock-Moment um Lothar Matthäus (64): Der Ex- Fußballprofi und TV-Experte muss sich einem Medienbericht zufolge einer OP unterziehen.

Lothar Matthäus (64) hat sich bei einem Ski-Unfall in Österreich an der Schulter velretzt. © David Inderlied/dpa

Wie Bild berichtet, habe sich der Weltmeister von 1990 bei einem Skiunfall im österreichischen Lech (Vorarlberg) eine Schulterverletzung zugezogen und werde deswegen schon am Donnerstag in einem Münchner Krankenhaus operiert.

"Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut - da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite", schilderte er das Unglück gegenüber dem Boulevardblatt und fügte hinzu: "Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet. Das Problem war das Eis, wenn dort Pulverschnee gewesen wäre, wäre wahrscheinlich nichts passiert."

Nach dem Sturz sei Matthäus gemeinsam mit seiner 37 Jahre jüngeren Freundin Theresa (27) zu dem Promi-Sportarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (83) gefahren.

Dort sei im Rahmen einer MRT-Untersuchung ein doppelter Bänderriss festgestellt worden, weshalb man ihn an einen Schulterspezialisten überwiesen habe, der den Eingriff nun zeitnah vornehmen werde.

Zudem habe er sich auf der rechten Seite Rippen geprellt, was schmerzhaft sei. Er trage derzeit den rechten Arm in einer Schlaufe. Insgesamt gehe es ihm jedoch den Umständen entsprechend gut.