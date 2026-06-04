Bald ein neues Sommermärchen in Deutschland? DFB plant wohl WM-Bewerbung!

Frankfurt am Main - Das wäre ein Ding! Der DFB plant offenbar ein neues Sommermärchen in Deutschland. Der Verband soll aktuell eine Bewerbung für die Weltmeisterschaft 2038 oder 2042 vorbereiten.

2006 feierte ganz Deutschland ein Sommermärchen. Der DFB soll nun die nächste Ausrichtung einer Weltmeisterschaft anstreben. © Marcel Mettelsiefen/dpa

Das berichtete die Bild. Demnach habe DFB-Präsident Bernd Neuendorf (64) die Vorüberlegungen im DFL-Präsidium vorgestellt und sei mit den Bewerbungsplänen auf große Zustimmung bei den DFL-Bossen gestoßen.

Die FIFA verlangt für die Austragung 14 Stadien mit mindestens 40.000 Plätzen. Laut dem Bild-Bericht seien daher Berlin, Leipzig, Hamburg, Hannover, Bremen, Düsseldorf, Köln, Gelsenkirchen, Dortmund, Frankfurt, Kaiserslautern, Mönchengladbach, München und Stuttgart als Spielstätten vorgesehen.

Hans-Joachim Watzke (66) und Co. befürworten eine potenzielle Bewerbung wohl auch, weil so notwendige Renovierungen und Neubauten der Stadien angestoßen werden könnten und die Bundesliga so die finanzielle Kluft zur Premier League nicht noch weiter wachsen lassen könnte.

Allerdings dürfte eine WM erst 2042 wieder in Europa möglich sein. Zuletzt hatte die FIFA die Turniere stets so vergeben, dass ein Kontinentalverband zweimal aussetzen musste, bevor er wieder eine WM austragen durfte.

Da die WM 2030 allerdings unter anderem in Spanien und Portugal stattfindet, käme 2038 kein europäisches Land als Ausrichter infrage, auch der DFB geht demnach davon aus, dass eine Austragung erst 2042 realistisch ist.