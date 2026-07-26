Bange Minuten nach Kopfball-Duell: Erstliga-Profi bleibt bewusstlos liegen

Montreal (Kanada) - Schock-Moment in der Major League Soccer ! Eine üble K.-o.-Szene um Germán Berterame (27) hat Inter Miamis knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den CF Montreal am Samstagabend (Ortszeit) überschattet.

Miami-Angreifer Germán Berterame (27) wurde auf einer Trage vom Feld gebracht. © IMAGO / ZUMA Press

In der 69. Minute stürmte der mexikanische Miami-Angreifer und Teamkollege von Fußball-Weltstar Lionel Messi (39) nach einer Ecke von der rechten Seite des gegnerischen Sechzehners zum Leder und ging auf Höhe des Elfmeterpunkts gemeinsam mit den Gegenspielern Daniel Pereira (26) und Efrain Morales (22) ins Kopfball-Duell.

Der 27-Jährige verlor dabei jedoch das Gleichgewicht, schlug unglücklich mit Kopf und Rücken auf dem Rasen auf, ehe er regungslos liegen blieb. Unmittelbar nach der Szene wurde es im Stadion ganz still.

Akteure beider Mannschaften gestikulierten wild in Richtung Seitenlinie, riefen nach medizinischer Unterstützung. Im rund 20.000 Zuschauern fassenden Stade Saputo kehrte eine gespenstische Stille ein, es war unheimlich ruhig.

Nach zehn bangen Minuten wurde der Stürmer schließlich auf einer Trage in einen Krankenwagen abtransportiert und zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gefahren. Im Anschluss daran wurde die Partie beim Stand von 0:0 wieder angepfiffen.