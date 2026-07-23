Polizei und NRW-Klubs erneuern Vereinbarung zu Stadionsicherheit, doch es gibt Kritik

Düsseldorf - Das Innenministerium und 16 Fußball-Vereine aus Nordrhein-Westfalen haben eine erneute Vereinbarung zur Erhöhung der Sicherheit rund um Fußballspiele unterzeichnet.

CDU-Politiker Herbert Reul (73) ist seit 2017 Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Innenminister Herbert Reul (73, CDU) schloss gemeinsam mit der Bundespolizei und den Klubs aus den drei deutschen Profiligen die neue "Kooperationsvereinbarung Stadionallianzen NRW".

"Fußball soll in sicheren Stadien stattfinden und Freude machen, ohne Gewalt und ohne Pyrotechnik", sagte Reul zu der Kooperationsvereinbarung. "Gleichzeitig müssen wir die Polizei spürbar entlasten, damit nicht jedes Spiel zum Dauereinsatz wird."

Die "Stadionallianzen" in NRW sollen einen verbindlichen Rahmen in der Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Polizei an den Spielorten bilden.

Bereits im Jahr 2020 hatten Fußball-Vereine und die Polizei in NRW eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Damals beschlossen neun Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga und die Polizei eine Kooperation zu "Stadionallianzen gegen Gewalt".

Diese Vereinbarung wurde jetzt erweitert: Neben den Fußball-Klubs aus der dritten Liga wurde auch die Bundespolizei mit in die Kooperation aufgenommen.