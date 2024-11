Bundesliga trauert um "Breisgau-Brasilianer" Maximilian Heidenreich (†57)

Maximilian Heidenreich (✝57) war ein echtes Bundesligakind der Neunzigerjahre. © Fabian Matzerath/dpa

Der gebürtige Hannoveraner machte sich vor allem in Südbaden einen Namen, wo er zwischen 1992 und 1997 für den SC Freiburg spielte.

Laut Informationen der Badischen Zeitung verstarb Heidenreich am gestrigen Mittwoch an den Folgen einer Darmkrebs-Erkrankung.

Anfang der Neunziger zog es ihn in den Breisgau, wo der spielintelligente Defensivspezialist direkt in seiner ersten Saison unter Trainer-Ikone Volker Finke (76) in die Bundesliga aufstieg und maßgeblich zum Erfolg des Sportclubs beitrug.

Sogar bis in den UEFA-Cup (heute Europa League) schafften es die Freiburger erstmalig in ihrer Vereinsgeschichte. Auch beim VfL Wolfsburg, wo der Spielmacher kurz vor seinem Karriereende unter Vertrag stand, war die Trauer nach Bekanntwerden seines Todes groß. Weitere aktive Stationen waren Hannover 96, 1860 München, FC Basel und Eintracht Frankfurt.