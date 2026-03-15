BVB-Aus von Julian Brandt: Sorgt dieser Deutsche Meister für spektakuläre Rückholaktion?

Dortmund - Eine Woche ist das BVB-Aus von Julian Brandt (29) im Sommer erst offiziell, schon legt sich offenbar dieser Klub auf die Lauer.

Fernando Carro von Bayer 04 würde Julian Brandt nur zu gerne zurück nach Leverkusen holen. © Anke Waelischmiller/dpa

Unmittelbar nach dem Auswärtssieg beim 1. FC Köln hatte BVB-Boss Lars Ricken (49) verraten, dass der auslaufende Vertrag mit "Jule" über den 30. Juni hinaus nicht verlängert wird.

Heißt: Der 29-Jährige darf im Sommer ablösefrei gehen. Und das bringt wohl einen seiner ehemaligen Arbeitgeber auf den Plan.

Ausgerechnet Fernando Carro (61) von Bayer 04 schwärmte kürzlich in den höchsten Tönen vom Ex-Leverkusener. "Ich finde Julian Brandt sensationell. Wenn Simon den will, werde ich das auf jeden Fall unterstützen", erklärte der Bayer-Boss bei DAZN.

Bereits zwischen 2014 und 2019 stand Brandt unterm Bayer-Kreuz unter Vertrag, ehe es den damaligen Youngster für 25 Millionen Euro per Ausstiegsklausel nach Dortmund zog.

Ernsthaftes Interesse an einem Transfer des einstigen Teamkollegen von Kai Havertz (26) liegt laut Carro aber nicht in seiner Macht.