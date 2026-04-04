Nach Aus beim 1. FC Köln: Blitz-Comeback von Lukas Kwasniok bei diesem Bundesligisten?

Köln - Kehrt Lukas Kwasniok (44) nach seinem Aus beim 1. FC Köln schon bald zurück auf die Trainerbank? Offenbar soll der Ex-Geißbock Trainer-Favorit bei einem Bundesligisten sein.

Ex-FC-Trainer Lukas Kwasniok (44) könnte schon bald auf die Trainerbank zurückkehren. © Rolf Vennenbernd/dpa

Rund zwei Wochen ist es her, dass die FC-Bosse um Thomas Kessler (40) nach wochenlanger Diskussion um Kwasniok schlussendlich die Reißleine gezogen hatten.

Darüber soll sich laut Sportbild einer der diesjährigen Konkurrenten im Abstiegskampf freuen - der VfL Wolfsburg!

Dem Bericht zufolge sei der in Köln vor die Tür gesetzte Kwasniok Favorit auf die Nachfolge von Feuerwehrmann Dieter Hecking (61). Neben ihm sollen auch Stefan Leitl (48), Thomas Reis (52) und Christian Schulz (43) in der Verlosung sein.

Fakt ist auch, dass der Deutsche Meister von 2009 noch nicht weiß, in welcher Liga in der kommenden Saison gespielt wird. Derzeit belegt Wolfsburg mit 21 Punkten den vorletzten Tabellenplatz.