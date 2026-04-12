Negativserie beendet! 1. FC Köln holt ersten Sieg nach 72 Tagen und klettert aus dem Abstiegssumpf

Köln - Der 1. FC Köln kann doch noch siegen! Im ersten Heimspiel von Neu-Trainer René Wagner setzte es gegen Werder Bremen ein hochverdientes 3:1 (1:0). Ist das der lang ersehnte Befreiungsschlag im Abstiegskampf?

Ragnar Ache (r.) sorgte mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 für spürbare Ruhe im Stadion. © Marius Becker/dpa

Die Geißböcke bleiben auch im zweiten Spiel des Kwasniok-Nachfolgers ungeschlagen und sammeln nach acht sieglosen Spielen in Serie den ersten Dreier ein.

Eine der größten Danksagungen geht auch diesmal wieder an ihn: Said El Mala!

Nach einem Foulspiel von Bremens Olivier Deman an Jakub Kaminski war der 19-Jährige mit breiter Brust zur Stelle, knallte den fälligen Strafstoß wuchtig ins Eck (7.) und lenkte die Kölner schon früh in Richtung Siegerstraße.

Dann half auch Werder-Kapitän Marco Friedl unfreiwillig mit... Der Abwehrchef kam nach einem fahrigen Rückpass von Ex-Kölner Leo Bittencourt unweit des eigenen Kastens komplett in die Bredouille und konnte FC-Stürmer Ragnar Ache nur mit einer Notbremse stoppen - Rot (24.).

Daran konnte auch der VAR - der im Abstiegs-Topspiel doppelt zum Einsatz kam - nach langem Drei-Minuten-Check nichts ändern.

Sein zweiter Einsatz machte zum Start von Hälfte zwei die Vorentscheidung von Joker Alessio Castro-Montes (47.) aufgrund einer hauchzarten Abseitsstellung kaputt.