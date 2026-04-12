Negativserie beendet! 1. FC Köln holt ersten Sieg nach 72 Tagen und klettert aus dem Abstiegssumpf

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Der 1. FC Köln kann es doch noch! Gegen ein harmloses Werder Bremen siegen die Geißböcke unter Neu-Trainer René Wagner mit 3:1.

Von Maurice Hossinger

Köln - Der 1. FC Köln kann doch noch siegen! Im ersten Heimspiel von Neu-Trainer René Wagner setzte es gegen Werder Bremen ein hochverdientes 3:1 (1:0). Ist das der lang ersehnte Befreiungsschlag im Abstiegskampf?

Ragnar Ache (r.) sorgte mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 für spürbare Ruhe im Stadion.
Ragnar Ache (r.) sorgte mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 für spürbare Ruhe im Stadion.  © Marius Becker/dpa

Die Geißböcke bleiben auch im zweiten Spiel des Kwasniok-Nachfolgers ungeschlagen und sammeln nach acht sieglosen Spielen in Serie den ersten Dreier ein.

Eine der größten Danksagungen geht auch diesmal wieder an ihn: Said El Mala!

Nach einem Foulspiel von Bremens Olivier Deman an Jakub Kaminski war der 19-Jährige mit breiter Brust zur Stelle, knallte den fälligen Strafstoß wuchtig ins Eck (7.) und lenkte die Kölner schon früh in Richtung Siegerstraße.

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Dann half auch Werder-Kapitän Marco Friedl unfreiwillig mit... Der Abwehrchef kam nach einem fahrigen Rückpass von Ex-Kölner Leo Bittencourt unweit des eigenen Kastens komplett in die Bredouille und konnte FC-Stürmer Ragnar Ache nur mit einer Notbremse stoppen - Rot (24.).

Daran konnte auch der VAR - der im Abstiegs-Topspiel doppelt zum Einsatz kam - nach langem Drei-Minuten-Check nichts ändern.

Sein zweiter Einsatz machte zum Start von Hälfte zwei die Vorentscheidung von Joker Alessio Castro-Montes (47.) aufgrund einer hauchzarten Abseitsstellung kaputt.

Mitte der ersten Hälfte war das Spiel für Werder-Kapitän Marco Friedl (l.) nach einer Notbremse vorbei.
Mitte der ersten Hälfte war das Spiel für Werder-Kapitän Marco Friedl (l.) nach einer Notbremse vorbei.  © Marius Becker/dpa

Köln siegt gegen Bremen: Geißböcke setzen in Nachspielzeit Deckel drauf

Durch seinen Treffer zum 1:0 steht Said El Mala inzwischen bei elf Saisontoren.
Durch seinen Treffer zum 1:0 steht Said El Mala inzwischen bei elf Saisontoren.  © Marius Becker/dpa

Und von Werder? Kam innerhalb von rund 100 Spielminuten beinahe nichts. Bis auf einen Lichtblick aus elf Metern, mit dem Romano Schmid (75.) die Schlussphase einleitete und die Jagd nach dem Ausgleich eröffnete.

Nur zehn Zeitumdrehungen zuvor hatte FC-Knipser Ache nach einer Ecke die Vorentscheidung - das 2:0 - für die Rheinländer erzielt - da hatte im dritten Anlauf auch der VAR nichts auszusetzen.

Alles Zittern, Hoffen und Bangen kam für das Team von Trainer Daniel Thioune am Ende aber zu spät.

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Denn: Sekunden vor dem Schlusspfiff setzte sich auch Isak Johannesson mit seiner Bude zum 3:1 auf die Anzeigetafel (90+7).

Während Bremen tiefer unten hineinrutscht krabbeln die Kölner mit nunmehr fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz etwas unten raus.

Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa

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