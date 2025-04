Drittliga-Trainer tritt mitten im Aufstiegsrennen zurück

Rüdiger Ziehl (47) ist von seinem Posten als FCS-Cheftrainer zurückgetreten. © Armin Weigel/dpa

Wie der Drittliga-Klub am Dienstagnachmittag offiziell verkündete, sei der 47-Jährige mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Trainer zurückgetreten.

Treu bleibt er dem Aufstiegsaspiranten aus dem Saarland dennoch: "Ziehl, der die Mannschaft seit dem 19.11.2022 trainierte, bleibt dem Verein weiterhin als Manager erhalten und wird sich künftig voll auf diese Aufgaben konzentrieren", teilten die Schwarz-Blauen zudem mit.

"Der Verein bedankt sich bei Rüdiger Ziehl für seine engagierte Arbeit an der Seitenlinie und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit in seiner Funktion als Manager", heißt es in dem offiziellen Statement abschließend.