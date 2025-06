Er sorgte in 3. Liga schon für Furore! Alemannia Aachen hat neuen Trainer

Aachen - Am Mittwochmorgen hat Alemannia Aachen seinen neuen Trainer vorgestellt: Es wird Benedetto Muzzicato (46), der schon einmal in der 3. Liga für Furore gesorgt hat.

Am Ende stieg Viktoria ab, der Deutsch-Italiener an der Seitenlinie blieb im Gedächtnis. So sehr, dass ihn Aachen das schwere Erbe als Nachfolger von Heiner Backhaus (43) zutraut.

Der Deutsch-Italiener steht nicht nur für gepflegten Offensivfußball, sondern bringt viel Empathie und Temperament mit. © Picture Point / Sven Sonntag

Aachens Aufstiegstrainer Backhaus konnte dem Lockruf von Zweitligist Eintracht Braunschweig nicht widerstehen, verabschiedete sich vor gut einer Woche.

Künftig soll Muzzicato das Feuer am Tivoli entfachen: "Ich habe große Lust, auf die Arbeit in der 3. Liga für einen Verein wie Alemannia Aachen – ein Traditionsverein mit tollen Fans [...] den Anhängern kann ich versichern, dass ich mit voller Energie und Leidenschaft an die Aufgabe herangehen werde", so der 46-Jährige.

In der abgelaufenen Spielzeit hatte Muzzicato die U23 des SC Freiburg in der Regionalliga Südwest trainiert, den Sportclub aber zur Winterpause auf eigenen Wunsch auf Platz vier stehend verlassen.

In Aachen bekommt Muzzicato einen Vertrag bis 2027.