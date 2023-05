Aus für Stoppelkamp: MSV Duisburg verkündet Abschied von Rekord-Halter

Nach Stationen in Karlsruhe, Paderborn, 1860 München oder Hannover kehrte er 2017 heim, konnte allerdings auch nicht den bitteren Abstieg aus der 2. Bundesliga 2019 abwenden.

Denn Duisburgs Aushängeschild Moritz Stoppelkamp (36) wird in der neuen Spielzeit nicht mehr in Zebrastreifen auflaufen! Es ist ein harter Schnitt nach sechs Spielzeiten, 196 Pflichtspielen, 65 Toren und 54 Assists von "Stoppel".

Gemunkelt wurde es schon länger, doch als am Freitagvormittag die Meldung eintrudelte, dürfte dem ein oder anderen MSV-Fan ganz wehmütig geworden sein.

"Ich war's!" Moritz Stoppelkamp (36, l.) erzielte 2014 für den SC Paderborn ein Tor aus 82 Metern Entfernung - bis heute Bundesliga-Rekord. © Oliver Krato/dpa

Garniert wurde das Statement von einem 90-sekündigen Video, das den Abschied des Capitano umso schwerer machen dürfte. Für viele MSV-Anhänger dürfte die Trennung von er Identifikationsfigur ein Stich ins Herz sein.

Auch sportlich hatte der Offensivspieler seinen Wert, sammelte jede 3. Liga-Saison um die 20 Scorerpunkte. Bundesweite Berühmtheit erlangte Stoppelkamp im September 2014, als er in Diensten von Paderborn das Bundesliga-Tor aus der bis heute größten Distanz erzielte (82 Meter).

Diese Qualitäten gilt es für die Zebras erst einmal zu ersetzen. Doch im Umkehrschuss unterlag die Mannschaft auch einer gewissen Abhängigkeit von den Launen ihres Anführers, das Spielsystem war stark auf ihn zugeschnitten.

Zudem weisen die Duisburger einen der ältesten Kader der Liga aus, was seit Jahren die Weiterentwicklung des Teams blockierte. Aus dem Grund trennte sich der frühere Bundesligist (zuletzt 2007/08) gleich von Aziz Bouhaddouz (36) und Marvin Ajani (29) mit. Auch Ergänzungsspieler Leroy Kwadwo (26) muss seine Koffer packen.

"Menschlich ist es um jeden von ihnen schade. Am Ende müssen wir diesen Cut aber machen, um so unserem Kader für die neue Spielzeit zumindest in Ansätzen neuen Input geben zu können", begründete Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp (57) die harte Maßnahme.