"Beschämend": Wollitz kritisiert TV-Vermarktung und Sonntagabend-Spiel der 3. Liga

Dieses Thema brannte Pele Wollitz unter den Nägeln! Vor dem Sonntagabend-Spiel in Essen hat der Energie-Coach harsch die TV-Vermarktung der 3. Liga kritisiert.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Dieses Thema brannte Pele Wollitz (60) unter den Nägeln! Vor dem Sonntagabend-Spiel seiner Cottbuser bei Rot-Weiss Essen hat der Energie-Coach harsch die TV-Vermarktung der 3. Liga kritisiert.

Pele Wollitz (60) gefällt der Sonntagabend-Termin der 3. Liga so gar nicht.
Zum ersten Mal ereilt Energie Cottbus das Schicksal, in der 3. Liga am Sonntagabend ranzumüssen. Grund genug für den Trainer, die unbeliebte Anstoßzeit zu hinterfragen:

"19.30 Uhr insgesamt - egal für welche Mannschaft - finde ich für die 3. Liga keine Anstoßzeit", so Wollitz unmissverständlich.

Der Anstoßtermin wurde als Kompromiss 2023/24 neu eingeführt, dafür wich der ebenso unbeliebte Slot am Montagabend (19 Uhr).

Die Lösung ist mit Blick auf die arbeitende Bevölkerung, die am Montagmorgen rausmuss, für Wollitz dennoch nicht nachvollziehbar: "Diese Anstoßzeit berechtigt nicht diese Fernsehgelder."

Der meinungsstarken Übungsleiter spielt auf die aus seiner Sicht mangelhafte Vermarktung der dritten Profi-Liga an.

In dieser Spielzeit erhalten die Klubs 1,31 Millionen Euro TV-Geld - zu wenig aus Sicht des Trainer-Urgesteins. "Das ist für mich schon beschämend", findet Wollitz klare Worte.

MagentaSport zeigt bis mindestens 2027 alle Spiele

MagentaSport ist seit 2017 TV-Partner der 3. Liga.
Im Weiteren führt Wollitz aus: "Die Interessen der 3. Liga werden nicht gut verhandelt, werden nicht gut vertreten." Ihn stört vor allem die große Kluft zur 2. Bundesliga: Dort kassieren Klubs sieben Millionen Euro - Minimum.

In einem wahren Plädoyer stellt Wollitz das "außergewöhnliche Interesse", die hohen Zuschauerzahlen - die 3. Liga knackte in der Vorsaison erstmals die Vier-Millionen-Marke - sowie die vielen TV-Übertragungen heraus.

Jeden Wochenendspieltag strahlen die Drittprogramme des Öffentlich-Rechtlichen mindestens eine Partie im linearen TV aus, zudem überträgt MagentaSport seit zig Jahren alle Partien live.

Und Wollitz hat auch einen Alternativ-Vorschlag: "dann lieber zwei Spiele am Freitagabend".

Der aktuelle TV-Vertrag des DFB mit den Medienanstalten läuft noch bis zum Ende der Saison 2026/27.

