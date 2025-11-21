"Beschämend": Wollitz kritisiert TV-Vermarktung und Sonntagabend-Spiel der 3. Liga

Cottbus - Dieses Thema brannte Pele Wollitz (60) unter den Nägeln! Vor dem Sonntagabend-Spiel seiner Cottbuser bei Rot-Weiss Essen hat der Energie-Coach harsch die TV-Vermarktung der 3. Liga kritisiert.

Pele Wollitz (60) gefällt der Sonntagabend-Termin der 3. Liga so gar nicht. © Picture Point / Sven Sonntag

Zum ersten Mal ereilt Energie Cottbus das Schicksal, in der 3. Liga am Sonntagabend ranzumüssen. Grund genug für den Trainer, die unbeliebte Anstoßzeit zu hinterfragen:

"19.30 Uhr insgesamt - egal für welche Mannschaft - finde ich für die 3. Liga keine Anstoßzeit", so Wollitz unmissverständlich.

Der Anstoßtermin wurde als Kompromiss 2023/24 neu eingeführt, dafür wich der ebenso unbeliebte Slot am Montagabend (19 Uhr).



Die Lösung ist mit Blick auf die arbeitende Bevölkerung, die am Montagmorgen rausmuss, für Wollitz dennoch nicht nachvollziehbar: "Diese Anstoßzeit berechtigt nicht diese Fernsehgelder."

Der meinungsstarken Übungsleiter spielt auf die aus seiner Sicht mangelhafte Vermarktung der dritten Profi-Liga an.

In dieser Spielzeit erhalten die Klubs 1,31 Millionen Euro TV-Geld - zu wenig aus Sicht des Trainer-Urgesteins. "Das ist für mich schon beschämend", findet Wollitz klare Worte.