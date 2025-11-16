Ex-Aue-Coach übernimmt bei Liga-Konkurrent

Ulm - Nach dem sportlichen Beben beim Drittligisten SSV Ulm hat der Verein einen neuen Trainer verpflichtet - und der ist kein Unbekannter. Pavel Dotchev (60) soll's richten!

Im Dezember in Aue entlassen, soll er nun in Ulm für Siege sorgen: Pavel Dotchev (60). © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Ich spüre, dass hier etwas entstehen kann, und bin überzeugt von der Qualität dieser Mannschaft", äußerte sich der 60-Jährige am Sonntag in einer offiziellen Vereinsmitteilung.

Dotchev hat bereits Erfahrung im Abstiegskampf und auch in der 3. Liga kennt er sich bestens aus.

Zuletzt stand er bei Liga-Konkurrent Erzgebirge Aue (bereits das zweite Mal) an der Seitenlinie, wurde dort nach gut zwei Jahren Anfang Dezember vorzeitig entlassen.

Außerdem arbeitete er als Trainer unter anderem für den MSV Duisburg, Hansa Rostock, Viktoria Köln oder Preußen Münster. Insgesamt bringt der Bulgare die Erfahrung aus 366 Spielen in der 3. Liga und 60 Partien in der 2. Bundesliga mit. Bei den Spatzen unterschreibt er einen Vertrag bis 2027.