Biologisches Alter wie 50! Drittliga-Profi schockt mit Arzt-Diagnose

Regensburg - Wenn der Körper streikt: Adrian Fein (26) begann seine Karriere in der Jugend des FC Bayern , doch der Durchbruch zu den Profis blieb dem einstigen Fußball -Talent verwehrt. Gegenüber dem Kicker gab der 26-Jährige nun Einblicke in seine Gesundheit.

Blickte im Kicker-Interview offen auf die körperlichen Limits und gesundheitlichen Rückschläge zurück: Adrian Fein (26). © IMAGO / foto2press

Im Interview sprach der 26-Jährige offen über die Folgen seiner Stoffwechselerkrankung, die ihn nicht nur körperlich belastete, sondern auch dazu führte, dass er erheblich an Gewicht verlor.

"Eigentlich wusste ich es ziemlich schnell, wollte es aber nicht wahrhaben", erklärte der seit August dieses Jahres beim SSV Jahn Regensburg unter Vertrag stehende Drittliga-Kicker.

Sorgen machte er sich zunächst jedoch nicht: "Ich dachte, ich sei schlicht nicht fit", gestand Fein.

"2022, da war ich gerade vom FC Bayern zu Excelsior Rotterdam gewechselt, lag ich drei Wochen flach, ohne krank zu sein", erinnerte sich der Mittelfeldakteur an das einschneidende Erlebnis.

Auf Anordnung seiner Freundin begab sich Fein schließlich zum Arzt, ließ sich gründlich durchchecken. Dieser habe dann seine Blutwerte geprüft und dabei bemerkt, dass sein biologisches Alter nicht dem eines Anfang 22-Jährigen, sondern dem eines 50-Jährigen entspreche.