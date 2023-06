Großer Ärger um Wagner-Nachfolger! Darf er Unterhaching gar nicht trainieren?

Es könnte so schön sein in Unterhaching: Der Klub ist nach zweijähriger Abstinenz zurück in der 3. Liga und darf zum ersten Mal seit 2017 wieder im DFB-Pokal antreten.

Mit Sandro Wagner (35) wäre das nicht passiert: Als Aufstiegstrainer hätte der Ex-Bayern-Profi die SpVgg Unterhaching auch ohne passende Lizenz noch ein Jahr coachen dürfen. © Angelika Warmuth/dpa

Weiter heißt es: "Sollte bis dahin kein Cheftrainer mit der erforderlichen Pro-Lizenz gemeldet sein, würde der Klub zunächst zu einer Stellungnahme aufgefordert werden, ehe der DFB über mögliche Sanktionen aufgrund Verstoßes gegen die Auflage und das Statut 3. Liga entscheiden würde."

Denn wie der DFB selbst 2021 mitteilte, gilt die Ausnahmeregelung, dass ein Trainer eines Drittliga-Aufsteigers noch ein Jahr mit der für die Regionalliga geltenden Lizenz trainieren darf, nur dann, wenn der Coach gemeinsam mit dem Verein aufgestiegen ist, das Team also bereits vorher geleitet hat.



Und das ist bei Unterberger nicht der Fall, da der 34-Jährige die Mannschaft erst nach dem eingetüteten Aufstieg übernommen hat.

Die Strafen reichen dabei von einer Verwarnung über Punktabzug bis hin zu einer Geldstrafe von bis zu 250.000 Euro! Enorm viel Geld für einen klammen Drittliga-Aufsteiger, und auch die Punkte könnte man gegen den Abstieg wohl gut gebrauchen.

Doch Vereinspräsident Manfred Schwabl (57) will von alldem nichts hören: "Von einer Sondergenehmigung will ich nichts wissen. Was ich weiß, ist, dass Marc Unterberger beim ersten Spiel an der Linie stehen wird. Ob das mit einer Sondergenehmigung sein wird oder ob er in den Fußballlehrer-Lehrgang aufgenommen wird, werden die nächsten Wochen zeigen", teilte er Sport1 mit.

Man befinde sich im Dialog mit dem DFB, erklärte er. Doch wie dadurch die Regeln umgangen werden sollen, ist unklar.