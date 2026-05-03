Mega-Fail! Drittliga-Ultras fackeln eigene Zaunfahne ab

Schweinfurt - Ärgerliches Versehen: Beim Drittliga -Auswärtsspiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 am Samstag haben Fans des TSV 1860 München unbeabsichtigt ihre eigene Zaunfahne abgefackelt.

Im Anschluss an den Vorfall stellten die Löwen-Fans ihre Unterstützung ein. © IMAGO / PresseFoto Evans

Etwas mehr als eine halbe Stunde nach dem Anpfiff brannten die mitgereisten Sechzig-Anhänger Pyrotechnik ab, was Schiri Timon Schulz (29) dazu zwang, das Match aufgrund des dichten Rauchs kurzzeitig zu unterbrechen.

Was zu diesem Zeitpunkt wohl kaum jemand vor dem Fernseher ahnte, war, dass während der Pyro-Aktion die Zaunfahne mit der Aufschrift "Mein Verein für alle Zeit", die normalerweise oben hinter der Westkurve hängt, Feuer gefangen hatte.

Dieser Mega-Fail machte jedoch erst nach Abpfiff des 1:1-Unentschiedens die Runde, als ein Video in den sozialen Netzwerken auftauchte: In diesem ist zu sehen, wie Ordner mit Feuerlöschern versuchen, das am Zaun hängende, brennende Banner zu löschen.