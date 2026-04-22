Drittligist betreibt ungewöhnlichen "Marketing-Gag": Das gefällt dem DFB gar nicht

Havelse - Wer in dieser Saison schon häufiger beim TSV Havelse im Stadion war, dürfte sich gewundert haben: Bei allen Heimspielen des Drittligisten endet die Zuschauerzahl auf 12. Ein Zufall ist das nicht, was dem DFB missfällt.

6712 Zuschauer begrüßte der TSV Havelse beim Drittligaspiel gegen Hansa Rostock. Doch wie viele waren es wirklich? © IMAGO / Lobeca

6712 Zuschauer gegen Hansa Rostock, 1112 Zuschauer gegen Waldhof Mannheim, 912 gegen Wehen Wiesbaden: Was bei drei Spielen noch Zufall sein könnte, muss bei bisher 17 Partien in dieser Saison im Eilenriedestadion Methode haben.

"Wir runden immer ab oder auf, damit es immer XX12 Zuschauer sind", bestätigte der Havelser Pressesprecher den Verdacht gegenüber dem Kicker. Schon in der Regionalliga habe der Aufsteiger das meist so gehandhabt: "Die 12 steht ja auch perfekt für den zwölften Mann und für 1912."

1912 ist das Gründungsjahr der Niedersachsen und wie es der Zufall so will, beläuft sich der Zuschauerschnitt aller bisherigen Heimspiele in dieser Saison auf genau 1912 Personen - dem Zuschauerboom gegen Rostock in der großen Heinz von Heiden Arena sei Dank.

Der DFB findet die Rechenspielchen des Drittligisten allerdings nicht sonderlich witzig.