Plötzlich wird sein Abschied auf der PK verkündet! Drittligist trennt sich von Rekord-Coach

Ulm - Nach nicht einmal einem Jahr ist Schluss! Der SSV Ulm stellt einen neuen Sportchef vor - und verrät quasi nebenbei, dass die Zeit von Trainer Pavel Dotchev (60) im Sommer enden wird.

Für Pavel Dotchev (60) ist das Ende beim SSV Ulm in Sicht. © IMAGO / Andy Bünning

Auf der Pressekonferenz, bei der Murat Isik (50) als künftiger Sportdirektor vorgestellt wurde, verriet Vorstandschef Dominik Schwärzel plötzlich noch eine andere große Personalnews.

"Wir haben uns dazu entschieden, zukünftig den Weg in der Regionalliga nicht mit Pavel Dotchev zu gehen", kündigte Schwärzel die Trennung vom Drittliga-Rekordcoach an.

Der SSV Ulm ist zwar rechnerisch noch nicht aus der 3. Liga abgestiegen, hat aber als Tabellen-18. bei neun noch zu vergebenen Punkten bereits acht Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.

Da bereits viel spekuliert worden sei, wolle er diese wichtige Ankündigung machen, sagte der Vorstandschef. Man habe mit Dotchev ein gutes Gespräch gehabt, die Entscheidung habe auch nichts mit "der Situation, dem durchschnittlichen Punkteschnitt oder was unterschiedliche Themen gerade sind" zu tun.