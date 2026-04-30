Plötzlich wird sein Abschied auf der PK verkündet! Drittligist trennt sich von Rekord-Coach
Ulm - Nach nicht einmal einem Jahr ist Schluss! Der SSV Ulm stellt einen neuen Sportchef vor - und verrät quasi nebenbei, dass die Zeit von Trainer Pavel Dotchev (60) im Sommer enden wird.
Auf der Pressekonferenz, bei der Murat Isik (50) als künftiger Sportdirektor vorgestellt wurde, verriet Vorstandschef Dominik Schwärzel plötzlich noch eine andere große Personalnews.
"Wir haben uns dazu entschieden, zukünftig den Weg in der Regionalliga nicht mit Pavel Dotchev zu gehen", kündigte Schwärzel die Trennung vom Drittliga-Rekordcoach an.
Der SSV Ulm ist zwar rechnerisch noch nicht aus der 3. Liga abgestiegen, hat aber als Tabellen-18. bei neun noch zu vergebenen Punkten bereits acht Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.
Da bereits viel spekuliert worden sei, wolle er diese wichtige Ankündigung machen, sagte der Vorstandschef. Man habe mit Dotchev ein gutes Gespräch gehabt, die Entscheidung habe auch nichts mit "der Situation, dem durchschnittlichen Punkteschnitt oder was unterschiedliche Themen gerade sind" zu tun.
SSV Ulm: Dominik Schwärzel hat nur Lob für scheidenden Pavel Dotchev übrig
Dotchev hatte im Zweitliga-Absteiger Ulm, das in den beiden Saisons davor den Durchmarsch aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga geschafft hatte, als bereits dritter Trainer der Saison erst im November übernommen, konnte die kriselnden Schwaben aber nicht wieder in sicheres Fahrwasser bringen.
Besonders angesichts seiner kurzen Amtszeit holte sich der 60-Jährige, der mit 385 Drittliga-Partien Rekord-Trainer der Liga ist, trotzdem eine Extraportion Lob von Schwärzel ab.
"Ich finde, dass Pavel hier eine hervorragende Arbeit geleistet hat", betonte Schwärzel: "Die Mannschaft und das Spielsystem haben sich deutlich weiterentwickelt."
Es gehe bei der Entscheidung schlicht um einen konsequenten Neuaufbau auf allen Ebenen.
Titelfoto: IMAGO / Andy Bünning