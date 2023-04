Nach langem Kampf: Stadion des BFC Dynamo soll für die 3. Liga modernisiert werden!

Berlin - Gute Nachrichten am Montag für den BFC Dynamo - der neue Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU sieht eine Modernisierung des in die Jahre gekommenen Sportforums Hohenschönhausen vor!

Im Sommer 2021 fand passend zur Rückkehr ins Sportforum Hohenschönhausen das DFB-Pokal-Spiel des BFC Dynamo gegen den VfB Stuttgart statt. © Andreas Gora/dpa

Vier Millionen Euro will der Berliner Senat in den kommenden Jahren in das Sportforum Hohenschönhausen investieren. So steht es im Koalitionsvertrag.

Damit hat der lange Kampf des BFC Dynamo um seine Heimspielstätte ein vorläufiges Ende. Denn hätten sich der Regionalligist aus Hohenschönhausen in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga 2022 durchgesetzt, hätten sie den überdimensionierten Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark benutzt.

Das ist neben dem Olympiastadion und der Alten Försterei die einzig Drittliga-taugliche Spielstätte in Berlin. Doch einerseits laufen seit Jahren ziellose Diskussionen um die Erneuerung des Stadions in Prenzlauer Berg.

Zum anderen ist es für die Fanbindung wichtig, Spielstätten direkt im Kiez vorzufinden, wie das Negativbeispiel Viktoria Berlin in der 3. Liga vergangene Spielzeit zeigte.

Stark gemacht für die Modernisierung des Sportforums hatte sich Martin Pätzold, der Lichtenberger CDU-Vorsitzende. Gegenüber dem Berliner Kurier äußerte er am Montag:

"Der BFC Dynamo muss eine Zukunft auf dem Gelände des Sportforums haben. Der Verein stiftet in der Region Identität, er ist für viele ein Stück Heimat. Die Jugendarbeit in der Region ist herausragend. Deswegen hat der Verein seit langem bereits mehr Unterstützung von der Politik verdient. Mit dem Koalitionsvertrag schaffen wir dafür die Voraussetzungen für den 3. Liga tauglichen Ausbau des Stadions im Sportforum."

Das Sportforum Hohenschönhausen ist seit Sommer 2021 wieder feste Heimspielstätte des BFC Dynamo.