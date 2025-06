Scheidender Drittliga-Coach gewährt Blick hinter Kulissen: "Bin mir keiner Schuld bewusst"

Heiner Backhaus (43) verlässt Alemannia Aachen mit gemischten Gefühlen. © Picture Point / Sven Sonntag

In den vergangenen Tagen sei viel auf ihn eingeprasselt, schilderte Backhaus in einem auf Social Media veröffentlichten Video und deutete böse Nachrichten an, die sowohl ihn als auch seine Familie erreichten.

Lange habe er deshalb überlegt, ob er sich überhaupt zu Wort melden sollte: "Man neigt ja dazu, wenn man so angegriffen wird, dass man sich auch wehrt", erklärte Backhaus - er wolle aber "keine schmutzige Wäsche waschen".

Einen Vorwurf wollte der gebürtige Wittener aber definitiv nicht auf sich sitzen lassen: "Ich bin mir keiner Schuld bewusst, dass ich nicht alles gegeben hätte", betonte der Aufstiegstrainer der Alemannia.

Und das kann man Backhaus auch kaum vorwerfen, schaut man sich seine Vita bei dem Traditionsklub an: Im Herbst 2023 übernahm der 43-Jährige den Klub noch in der Regionalliga, führte ihn auf Anhieb zurück in die 3. Liga und holte noch im selben Jahr den Landespokal. In der 3. Liga gelang in dieser Saison dann der Klassenerhalt.

Nach außen hin geht Backhaus mit den Verantwortlichen deshalb auch im Guten auseinander, wie die Pressemitteilungen vermitteln, in seinem Videostatement gewährte er dann aber doch vereinzelte Blicke hinter die (offenbar nicht nur harmonischen) Kulissen.