Nach nur fünf Spieltagen! Drittligist trennt sich von Coach

Der SVW reagiert damit auf den Fehlstart in die neue Spielzeit. Mit mageren zwei Punkten aus den ersten fünf Spielen steht der Traditionsklub auf dem letzten Tabellenplatz.

"Der SV Waldhof Mannheim 07 hat Marco Antwerpen von seinen Aufgaben als Trainer entbunden", heißt es in einer nur zwei Sätze langen Mitteilung vom heutigen Dienstagnachmittag.

Die Begegnung gegen Keller-Konkurrent Hansa Rostock am vergangenen Samstag sollte die Trendwende bringen, doch daraus wurde nichts: 1:1 (0:0) hieß es am Ende im Kellerduell an der Ostsee, der Befreiungsschlag wurde verpasst.

Die Stimmen nach einem Rauswurf wurden immer lauter, doch bis zuletzt hielt die sportliche Leitung an Antwerpen offenbar fest: "Es gab nie eine Trainerdiskussion", hatte Anthony Loviso im Gespräch mit der regionalen Tageszeitung Mannheimer Morgen versichert. "Ich war da immer klar und habe gesagt: Wir machen so weiter."

Lovisio, der erst vor wenigen Tagen zum Sportlichen Leiter ernannt wurde, war zufrieden mit dem Auftritt des Teams, fand trotz des verpassten Siegs lobende Worte: "Die Jungs haben das wirklich gut gemacht. Es war viel dabei, was wir sehen wollen. Schade, dass sich die Jungs nicht belohnt haben."

Antwerpen war erst seit Anfang des Jahres im Amt, hatte die Kurpfälzer Ende Januar übernommen und in der abgelaufenen Spielzeit nur haarscharf vor dem Abstieg in die Viertklassigkeit bewahrt.



Erstmeldung von 15.49 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.08 Uhr